„Komoly meglepetésként ért, hogy engem választottak erre a feladatra” – bizalomhiánnyal indokolja visszalépését a frissen kinevezett tankerületi vezető

Nyilvános Facebook-posztban reagált visszalépésének hírére Balogh Tamás László, miután szombaton megírtuk: akkor lépett vissza az Észak-budapesti Tankerület vezetői posztjáról, amikor elkezdődött volna a munkája.

Az Oktatási és Gyermekvédelmi Minisztérium érdeklődésünkre erősítette meg, hogy Balogh a pályázati eredmények kihirdetése után lépett vissza, emellett azt írták, a tankerület vezetését november 5-től ideiglenesen a szakmai vezető veszi át, a Klebelsberg Központ pedig új pályázatot ír ki a pozícióra, ami várhatóan november 11-én jelenik meg.

Balogh a posztban azt írta, megtiszteltetésnek érezte, de komoly meglepetésként érte, hogy őt választották a posztra. Majd úgy fogalmazott:

Ugyanakkor a kinevezésem és az átadás-átvétel megkezdése közötti napokon – még jogviszonyom hivatalos létrejötte előtt – olyan impulzusok értek, amelyek arra engedtek következtetni, hogy a kölcsönös bizalom a helyben érintett intézmények között és köztem nem áll fenn kellő mértékben.

Azt is írta, hogy számára ez a kölcsönös bizalom és annak érzete lett volna a közös munka megkezdésének előfeltétele, ezért döntött úgy, hogy nem fogadja el a kinevezést.

A teljes szöveg:

„Külsős jelentkezőként adtam be pályázatomat az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetésére szeptemberben. Nem közvetlenül a közoktatás állományából jelentkeztem, de egy évente több tízezer diákot megmozgató országos matematikanépszerűsítő és tehetséggondozó programsorozat, a Medve Matek vezetőjeként magam is a gyermekek érdekében tevékenykedem már több mint egy évtizede. A tankerületi igazgatói pályázatom benyújtásával az volt a szándékom, hogy a Medve Matek innovatív szemléletmódja és ötletei találkozhassanak a tankerületi oktatási intézmények dolgozóinak és vezetőinek tapasztalatával és szaktudásával, és ebből közösen előremutatót tudjunk alkotni. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, egyúttal komoly meglepetésként is ért, hogy engem választottak ki erre a feladatra, és a Minisztérium támogatta a pályázatomban foglalt elképzeléseket. Ugyanakkor a kinevezésem és az átadás-átvétel megkezdése közötti napokon – még jogviszonyom hivatalos létrejötte előtt – olyan impulzusok értek, amelyek arra engedtek következtetni, hogy a kölcsönös bizalom a helyben érintett intézmények között és köztem nem áll fenn kellő mértékben. Számomra ez a kölcsönös bizalom és annak érzete előfeltétele lett volna a közös munka megkezdésének. Rövid mérlegelés után úgy döntöttem, hogy ezen körülmények ismeretében az erkölcsileg helyes döntés az, ha a kinevezést nem fogadom el. Bízom benne, hogy ebből a lépésből az is láthatóvá válik, hogy engem nem a pozíció motivált, hanem az oktatás ügyének szolgálata, amelyet most ezen a rendhagyó módon fejezhetek ki. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetői stábjában e rövid idő alatt is kiváló szakembereket ismertem meg, és a korábbi igazgató, Tamás Ilona munkássága iránt is tisztelettel adózom. Köszönettel tartozom a Klebelsberg Központ munkatársai felé is, akik támogattak ebben a helyzetben, ebben a döntésemben is. Hálás vagyok azoknak a helyi pedagógusoknak és közoktatási dolgozóknak, akik támogatták a pályázatomat, és sajnálom, hogy ez a munka most nem kezdődik el velem. Kívánom minden érintett szereplőnek, hogy a pályázat újbóli kiírása után sikerüljön olyan igazgatót találni, aki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint egyidejűleg a helyi intézmények bizalmát is nálam nagyobb arányban nyeri el. Én magam pedig az oktatás ügyét és gyermekeink jövőjét továbbra is szolgálni szeretném.”

Nem sokkal azután, hogy megírtuk, Balogh visszalépett, Kiss László óbudai polgármester (a III. kerület is az Észak-budapesti Tankerülethez tartozik) a Facebookon szintén posztolt, ő akkor többek közt azt írta, ebben a döntésben „egészen biztosan szerepet játszott a pályázat lebonyolításának módja.”

Kiss a pályáztatási folyamatról azt írta, sok helyen nem volt szóbeli meghallgatás, így a kinevezett személyek alkalmasságáról senki nem győződhetett meg, az új tankerületi vezetők egy része (nem tudni, mekkora) nem rendelkezik az iskolai igazgató pozíció betöltéséhez szükséges végezettséggel és tapasztalattal, a pályázók dönthettek úgy, hogy az anyagaikat nem mutatják meg az iskoláknak és a polgármestereknek, a miniszter pedig csak az adatkérés után árulta el, hogy miként zajlott a pályáztatás.

Lannert Judit oktatási miniszter mindössze néhány napja jelentette be, hogy a 60 tankerületi központból 55 élére kért fel és nevezett ki új vezetőt, öt tankerületben pedig új pályázatot ír ki a Klebelsberg Központ. Ugyanakkor a kinevezések bejelentése után nem sokkal derült például ki, hogy a Dunakeszi Tankerületi Központ új igazgatója az a Kapa Mátyás Péter lett, aki korábban a túlórapénzükért pereskedő tanárokkal szemben képviselte a tankerületet.