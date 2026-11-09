Harmadára estek vissza a temus, sheines, aliexpresses rendelések a bevezetett vám miatt

A 3 eurós átalányvám bevezetése után júliusban a korábbi szint harmadára esett vissza az Európai Unión kívülről, nagyrészt a Temuról, a Sheinről és az AliExpressről Magyarországra érkező 150 euró alatti kis csomagok száma, írja a G7.

Július 1-jén az Európai Unió megszüntette az EU-n kívüli országokból érkező, 150 euró alatti, online vásárolt csomagok vámmentességét, és egységesen 3 eurós vámot vezetett be minden ilyen rendelésre. Ez különösen azoknak volt fájdalmas, akik kis értékben rendeltek külföldről, a vám pedig jelentősen megdobta az árat. Meg is látszik a számokon.