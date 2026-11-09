Kiderült, mely fejlesztéseket finanszírozza a kormány az EU védelmi hiteléből

A Népszabadság megszerezte a részletes, eddig bizalmas listát arról, hogy Magyarország mire költi el azt az 5,4 milliárd eurós (közel 2 ezer milliárd forintos) uniós védelmi hitelt, amelyet az EU SAFE programja keretében hív le. Bár a kormány eredetileg jóval nagyobb összeget, több mint 16 milliárd eurót is tervezi felvenni, a büdzsé teherbíró képessége miatt végül ennek mintegy egyharmadára csökkentették a keretet, amit az Európai Bizottság október végén jóváhagyott.

SAMP-T légvédelmi rakétaüteg Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

A dokumentum szerint a források oroszlánrészét – mintegy 3,45 milliárd eurót – meglévő és új hadiipari eszközök beszerzésére, valamint azok karbantartására fordítják. A listán szerepelnek többek között Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard harckocsik, L-39NG gyakorló repülőgépek, valamint különböző tüzérségi lőszerek és a MISTRAL M3 rakéták. Emellett nagyobb összegeket különítenek el olyan modern védelmi rendszerekre is, mint a SAMP-T légvédelmi rakétaüteg, különféle drónok és hordozható drónelhárító eszközök.

A fegyverbeszerzéseken túl a hitelből jelentős infrastrukturális és katonai mobilitási fejlesztéseket is finanszíroznak Magyarországon. A tervek között szerepel az M49-es autóút két ütemének megépítése, a záhonyi híd korszerűsítése, katonai vasúti kocsik és mozdonyok beszerzése, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) fejlesztése is.

A SAFE (Security Action for Europe) az Európai Unió 150 milliárd eurós keretösszegű, kedvezményes védelmi hitelprogramja. A 2025 májusában elfogadott program célja, hogy az uniós tagállamok közös beszerzéseken keresztül gyorsan és olcsón fejlesszék védelmi képességeiket és az európai hadiipart. (via Népszabadság)