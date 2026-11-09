Kivégeztek három embert Iránban, akiket a hatóságok azzal vádoltak, hogy „fegyveres zavargásokban” vettek részt

Iránban kivégeztek három embert, akiket azzal vádoltak, hogy „fegyveres zavargásokban” vettek részt a januári hatalomellenes megmozdulások során, írja az állami médiára hivatkozva a BBC. A Tasnim hírügynökség jelentése szerint Hasszan Dioband, Hamid Kazemi és Reza Zanganeh ellen az volt a vád, hogy Molotov-koktélokat, szúró-vágó eszközöket és lőfegyvereket használtak, illetve közintézményeket gyújtottak fel a Teherántól nyugatra fekvő Karadzs városában.
A kivégzések száma megnövekedett az Iszlám Köztársaságban azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút indított ellene 2026 februárjában. A múlt év decemberében a megélhetési költségek miatt indult demonstrációk kormányellenes tüntetéshullámmá alakultak, amely január 8-9-én tetőzött.
Az iráni hatóságok keményen felléptek ellene, miután a megmozdulásokat az USA és Izrael által szervezett terrorcselekményekké minősítették. A hivatalos jelentésekben akkor az állt, hogy több mint háromezer ember vesztette életét az összecsapásokban, de független értékelések szerint az áldozatok száma jóval magasabb lehetett.
A Tasnim azt írja, a három férfit azután végezték ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta az ellenük meghozott ítéletet, és bűnösnek találta őket „az izraeli cionista rezsim, az Egyesült Államok és más ellenséges csoportok szervezésében folytatott operatív cselekményekben való részvételben”.
Ezúttal az állami médiumok is elismerik, hogy tiltakozások zajlanak, de gyorsan hangsúlyozták, hogy a tüntetők kizárólag a gazdasági helyzet miatt aggódnak, és semmi kifogásuk a teokratikus berendezkedéssel szemben.