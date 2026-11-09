Kivégeztek három embert Iránban, akiket a hatóságok azzal vádoltak, hogy „fegyveres zavargásokban” vettek részt

Iránban kivégeztek három embert, akiket azzal vádoltak, hogy „fegyveres zavargásokban” vettek részt a januári hatalomellenes megmozdulások során, írja az állami médiára hivatkozva a BBC. A Tasnim hírügynökség jelentése szerint Hasszan Dioband, Hamid Kazemi és Reza Zanganeh ellen az volt a vád, hogy Molotov-koktélokat, szúró-vágó eszközöket és lőfegyvereket használtak, illetve közintézményeket gyújtottak fel a Teherántól nyugatra fekvő Karadzs városában.

A kivégzések száma megnövekedett az Iszlám Köztársaságban azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút indított ellene 2026 februárjában. A múlt év decemberében a megélhetési költségek miatt indult demonstrációk kormányellenes tüntetéshullámmá alakultak, amely január 8-9-én tetőzött.

Tüntetők Teheránban, 2025. december 29-én Fotó: HANDOUT/AFP

Az iráni hatóságok keményen felléptek ellene, miután a megmozdulásokat az USA és Izrael által szervezett terrorcselekményekké minősítették. A hivatalos jelentésekben akkor az állt, hogy több mint háromezer ember vesztette életét az összecsapásokban, de független értékelések szerint az áldozatok száma jóval magasabb lehetett.

A Tasnim azt írja, a három férfit azután végezték ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság helyben hagyta az ellenük meghozott ítéletet, és bűnösnek találta őket „az izraeli cionista rezsim, az Egyesült Államok és más ellenséges csoportok szervezésében folytatott operatív cselekményekben való részvételben”.