Nem szégyelli magát? – kérdezte Magyar Péter Lezsák Annától, aki a kegyelmi ügyhöz hasonlította apja ügynöklistára kerülését

A fideszes Lezsák Anna példátlan, a jogállamiság alapjait érintő, az állami intézmények hitelességébe vetett bizalmat megingató botránynak nevezte édesapja, Lezsák Sándor ügynökaktákban való tévés szerepeltetését. „Az áldozatból bűnöst, a megfigyeltből megfigyelőt, az üldözöttből ügynököt kreáltak” – mondta a parlamenti napirend előtti felszólalásában.

Nem sokkal korábban Magyar Péter a saját napirend előtti felszólalásában hosszan beszélt az ügyről, vagyis arról, hogy Lezsák Sándor fideszes politikus neve néhány órán keresztül tévesen szerepelt a múlt héten nyilvánosságra hozott ügynökaktában. Magyar szerint Lezsák utolsó tíz éves képviselőségét és a közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni, de ettől még a rendszerváltás előtti érdemeit nem szabad kétségbe vonni.

Lezsák Anna Fotó: Bankó Gábor/444

Lezsák Anna szerint a történteket nem lehet informatikai hibára fogni, bocsánatkéréssel elintézni. Ki kér bocsánatot a többi 163 embertől, akik tévesen szerepeltek az aktákban? – kérdezte.

A képviselő arra is kíváncsi, hogy ki sürgette az akták nyilvánosságra hozatalát, miért kellett ennyire sietni, miközben az adatok szakmai ellenőrzése nem történt meg. A lehetséges okok között említette a mértéktelen lájkvadászatot, illetve a figyelem elterelését a megszorító költségvetésről. És azt sem érti, miért pont a volt MDF-es Lezsák nevét szerepeltették tévesen, miért nem egy szintén megfigyelt SZDSZ-es politikusét?

Lezsák Anna a történteket a kegyelmi üggyel állította párhuzamba, amikor a köztársasági elnök lemondott, az igazságügyi miniszter visszavonult. Lezsák Anna szavait a Fidesz és a KDNP frakciója állva tapsolta meg.

Nem szégyelli magát? – kérdezte Magyar Lezsákot azért, hogy a kegyelmi botrányhoz hasonlította a történteket. Magyar alternatív valóságnak nevezte azt, amiről Lezsák Anna beszélt. „Papírról felolvasva, felháborodást színlelve tiszás ügynöklistáról beszél” – mondta Magyar, aki szerint ez nem tiszás ügynöklista, ez egy törvény, és Lezsák Annának, illetve beszédírójának is tudnia kell: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az Országgyűlés, és nem a kormány alá rendelt szerv.