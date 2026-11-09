Nem szégyelli magát? – kérdezte Magyar Péter Lezsák Annától, aki a kegyelmi ügyhöz hasonlította apja ügynöklistára kerülését

POLITIKA

A fideszes Lezsák Anna példátlan, a jogállamiság alapjait érintő, az állami intézmények hitelességébe vetett bizalmat megingató botránynak nevezte édesapja, Lezsák Sándor ügynökaktákban való tévés szerepeltetését. „Az áldozatból bűnöst, a megfigyeltből megfigyelőt, az üldözöttből ügynököt kreáltak” – mondta a parlamenti napirend előtti felszólalásában.

Nem sokkal korábban Magyar Péter a saját napirend előtti felszólalásában hosszan beszélt az ügyről, vagyis arról, hogy Lezsák Sándor fideszes politikus neve néhány órán keresztül tévesen szerepelt a múlt héten nyilvánosságra hozott ügynökaktában. Magyar szerint Lezsák utolsó tíz éves képviselőségét és a közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni, de ettől még a rendszerváltás előtti érdemeit nem szabad kétségbe vonni.

Lezsák Anna
Fotó: Bankó Gábor/444

Lezsák Anna szerint a történteket nem lehet informatikai hibára fogni, bocsánatkéréssel elintézni. Ki kér bocsánatot a többi 163 embertől, akik tévesen szerepeltek az aktákban? – kérdezte.

A képviselő arra is kíváncsi, hogy ki sürgette az akták nyilvánosságra hozatalát, miért kellett ennyire sietni, miközben az adatok szakmai ellenőrzése nem történt meg. A lehetséges okok között említette a mértéktelen lájkvadászatot, illetve a figyelem elterelését a megszorító költségvetésről. És azt sem érti, miért pont a volt MDF-es Lezsák nevét szerepeltették tévesen, miért nem egy szintén megfigyelt SZDSZ-es politikusét?

Lezsák Anna a történteket a kegyelmi üggyel állította párhuzamba, amikor a köztársasági elnök lemondott, az igazságügyi miniszter visszavonult. Lezsák Anna szavait a Fidesz és a KDNP frakciója állva tapsolta meg.

Nem szégyelli magát? – kérdezte Magyar Lezsákot azért, hogy a kegyelmi botrányhoz hasonlította a történteket. Magyar alternatív valóságnak nevezte azt, amiről Lezsák Anna beszélt. „Papírról felolvasva, felháborodást színlelve tiszás ügynöklistáról beszél” – mondta Magyar, aki szerint ez nem tiszás ügynöklista, ez egy törvény, és Lezsák Annának, illetve beszédírójának is tudnia kell: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az Országgyűlés, és nem a kormány alá rendelt szerv.

POLITIKA napirend előtti felszólalás parlament Lezsák Anna ügynökmúlt magyar péter lezsák sándor ügynökakták
Kapcsolódó cikkek

Magyar szerint Lezsák „közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni”, de érdemei elévülhetetlenek

A miniszterelnök napirend előtt azt mondta Orbán Viktorra utalva: Don Corleonéval és Al Caponéval sem az volt a baj, hogy buta lett volna.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA