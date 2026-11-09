Magyar szerint Lezsák „közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni”, de érdemei elévülhetetlenek

Kicsit több mint fél évvel a választás után több mint félmilliónál többen támogatják a Tiszát. A Tiszára ma sokkal többen szavaznának, mint április 12-én – mondta napirend előtti parlamenti beszédében Magyar Péter utalva arra, hogy a Medián hétfői felmérése szerint a Tisza soha nem látott magasságokban van. A miniszterelnök külön emlékeztetett arra, hogy kormánya napra pontosan fél évvel ezelőtt alakult meg.

A várakozásokkal ellentétben ekkor még két dologról nem beszélt: Orbán Viktor öccsének, Orbán Áronnak az őrizetbe vételéről és az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, amibe egy kis hiba csúszott, mivel megfigyeltek, így a fideszes Lezsák Sándor is szerepel a listán. Igaz, annyit mondott azért, hogy ha hibáznak, akkor bocsánatot kérnek és korrigálnak. Az is meglepő volt, hogy a felszólalás rövid volt, alig több negyedóránál. Mint kiderült, a berlini gép menetrendje korlátozta a felszólásának idejét, Magyar ugyanis hétfő este Berlinbe utazik, ahol a fal 1989-es leomlásáról emlékeznek meg.

Ha hibáznak, bocsánatot kérnek

A miniszterelnök szerint a magyarok egyre jobban bíznak abban, hogy a Tisza képes lesz végigvinni az igazi rendszerváltozást. Magyar feltette a kérdést: miért bíznak annyian bennük? Itt felsorolásba kezdett: iskolában, kórházakban településeken érzékelik a különbséget a politikai szándék és a korábbi álszent politikai színjáték között. A magyarokat szerinte nem lehet újra átverni, mert meg tudják különböztetni az őszintét a hamistól.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint ők is hibáznak, de ők belátják, bocsánatot kérnek, és kijavítják. A következmények nélküliséget azonban az emberek soha többé nem fogják elfogadni.

A beszédben Magyar hosszan sorolt olyan változásokat, mint az uniós pénzek hazahozatala, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása, a propaganda beszántása vagy az, hogy van rendes köztársasági elnök. A szociális ágazatban dolgozók béremeléséről is hosszan beszélt, és ellentétbe állította ezt azzal a pénzzel, amit autópályakoncessziókra kellene kifizetni Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak.

Toroczkai és a magas dízelárak

Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai László arra figyelmeztetett, hogy mindennek lesz következménye, így annak is, hogy a dízelüzemanyag néhol már 630 forintba kerül. A Mi Hazánk vezetője szerint a magas üzemanyagárakat Magyar nyugati, így német szövetségesei okozzák. A politikus aggasztónak tartja, hogy 70 milliárd forinttal kevesebb jut közbiztonságra.

Rétvári és Magyar régi mondatai

Fotó: Bankó Gábor/444

Rétvári Bence megdicsérte Magyart, hogy most 20 percnél is kevesebbet beszélt. A KDNP-s politikus felrótta a miniszterelnöknek, hogy két évvel ezelőtt még egekbe magasztalta Orbán Viktort, víziós politikusnak nevezte, európai népszerűségéről beszélt a Telexnek. A Partizánnak meg azt mondta: a magyar politikai életben nincs még egy olyan felkészült politikus, mint Orbán. Azokra az időkre is emlékeztetett, amikor még sorban állt, hogy közös fotója legyen Orbán Viktorról. Rétvári nem érti, hogyan nevezheti ezek után szörnyűnek Orbán kormányzását. Ókovács Szilveszter esetében sem érti: most menesztette, évekkel ezelőtt még dicsérte.

Bóka és a tiszás egypártrendszer

Fotó: Bankó Gábor/444

Bóka János szerint normál esetben elég lett volna nyilvánosságra hozni a Medián felmérését, de az ügynökügyben elkövetett hibák miatt ez nem volt elég, őrizetbe kellett venni a miniszterelnök öccsét. Magyar a hatósági bejelentés előtt jelentette be az őrizetbe vételt, mindezt a miniszterelnök öccséhez kötődő Kontroll jelentette be. A fideszes frakcióvezető szerint egy új egypártrendszer a Tisza célja. A Fidesz vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, hogy kiderüljön: az ügynökaktákban hogyan moshatták össze a tetteseket az áldozatokkal.

Bujdosó és a ramaty ház

Bujdosó Andrea Fotó: Bankó Gábor/444

Bujdosó Andrea megköszönte a választópolgárok bizalmát. A Tisza frakcióvezetője egy hasonlattal jött: képzeljünk el egy omladozó házat, amiről tudni lehet, hogy nagy munka lesz felújítani. Aztán elkezdődik a munka, és hamarosan kiderül: semmi sem az, aminek látszik, a házat az alapoktól kezdve kell megújítani. Ilyen helyzetben volt a Tisza is szerinte, amikor átvette az ország vezetését. Az a feladatuk, hogy a házat 10 millió magyar ember otthonaként hozzák rendbe. Nemcsak a falakat kell jobbá tenni, hanem az alapokat is újra kell építeni.

Magyar: 16 százalék

A miniszterelnök Rétvári felszólalására utalva azt mondta: nem árt egy kis humorérzék sem. A mai napig tartja, hogy Orbán intellektusban kiemelkedik. Don Corleonéval és Al Caponéval sem az volt a baj, hogy buta lett volna. Magyar állítja, nem kért közös fotót Orbánnal, Ókovácshoz meg azt a megjegyzést fűzte: ha tényleg méltatlanul távolították el, akkor miért nem tiltakozik senki az Operaházban? ellenkezőleg, úgy érezték, felszabadultak.

Bóka Jánosnak azt üzente: 16 százalék, utalva a Fidesz népszerűségére, amit a Medián mért. Magyar szerint ha így dolgoznak, akkor 16-ból lehet hat, aztán meg be lehet csukni a boltot. Úgy gondolja, szükség lenne egy hazafias, becsületes ellenzékre Magyarországon. Gulyás Gergely szerinte néha úgy tett, Bókával ellentétben, mintha szembenézne a múlttal. Magyar szerint azután tett tájékoztatást Orbán öccsének őrizetbe vételéről, hogy a rendőrség kitette a honlapjára. Szerinte köztörvényes bűncselekmény, embercsempészet gyanúja miatt történt mindez.

Már bocsánat!

„A vállalásunknak megfelelően megkezdtük azt a munkát, amit az elmúlt 36 év politikai elitje nem mert megtenni” – mondta Magyar az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A miniszterelnök szerint súlyos hiba volt Lezsák Sándor nevét az ügynökök között szerepeltetni. Személyesen szeretett volna bocsánatot kérni tőle, és jó egészséget kíván neki. Örül, hogy itt ül Lezsák Sándor lánya, Lezsák Anna, akinek személyesen tolmácsolhatja a bocsánatkérdést. Ami történt, az egy súlyos hiba, szükséges is a felelősségre vonás és a felelősségvállalás. Az ellenzék ugyanakkor szerinte ebben az ügyben is félrevezeti szavazóit. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala 36 évet késett, jórészt a régi hatalmi elit és a Fidesz összejátszása miatt. A mostani nyilvánosságra hozatalt a Mi Hazánk, a Fidesz és KDNP több képviselője a pártutasítás ellenére is megszavazta. Felsorolta neveiket is: a Fideszből Ágh Péter Bencsik János, a KDNP-ből Hargitai János, Nacsa Lőrinc, Seszták Miklós, Simicskó István, valamint a Mi Hazánk mind a hat képviselője.

Magyar Péter válaszol Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint az ellenzéknek ismeretlen dolog az, hogy valaki, jelen esetben Cseh Gergő Bendegúz az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója vállalja a felelősséget és felajánlja a lemondását. A miniszterelnök szerint a kormánynak szerinte nem volt dolga az ügynökaktákkal. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ugyanis nem tartozik a kormány alá. Magyar, mint mondta, semmit sem tudott a megjelent adatokról és nevekről. Ha látta volna Lezsák nevét, biztosan közbeavatkozik, hiszen pontosan ismeri a rendszerváltás előtti munkásságát.

Magyar szerint Lezsák utolsó tíz éves képviselőségét és a közpénzekhez való viszonyát lehet vitatni, bizonyosan fogják is ezt vizsgálni, de ettől még a rendszerváltás előtti érdemeit nem szabad kétségbe vonni. Ezután hosszan, perceken keresztül méltatta Lezsák hetvenes-nyolcvanas évekbeli, a rendszerváltás érdekében kifejtett munkásságát.

A miniszterelnök feltette a kérdést: ki kért bocsánatot, amikor 200 ezer Tisza-szimpatizáns adatait hozták nyilvánosságra? Megszólított egy sor fideszes volt és jelenlegi képviselőt, hogy különböző ügyekben miért nem kértek bocsánatot.

A K-monitor összegzése szerint a Lezsák és felesége által alapított Lakiteleki Népfőiskola 2011 óta évről évre több költségvetési támogatást kapott, több tíz milliárd forintnyi közpénz jutott a szervezethez. A Népfőiskolán egymás értek a közpénzből megvalósuló fejlesztések. Többek között épült turult mintázó lovarda és borkatedrális is. A Hungarikum Ligetben 2024-ben szobrot állítottak a szélsőjobboldali, antiszemita Csurka Istvánnak. A birodalmat 2019-ben a 444-nek személyesen mutatta be Lezsák.