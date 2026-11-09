Öt embert tartóztattak le Lengyelországban, akik a krakkói mészárlást dicsőítették

Karolina Gałecka lengyel belügyi szóvivő tájékoztatása szerint a Kiberbűnözés Elleni Központi Hivatal (CBZC) öt embert őrizetbe vett, mert a krakkói lövöldözőt éltető posztokat tettek közzé.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„A támadást követően a CBZC és a rendőrség fokozott készenlétben van az esetleges utánzók kiszűrésére” – mondta. Az őrizetbe vételek országszerte történtek, és Gałecka szerint tevékenységük potenciális fenyegetést jelenthetett.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki hat emberrel végzett a lengyel város központjában. A szombat délutáni krakkói fegyveres támadás elkövetője egy 24 éves, Michał Oksiński nevű lengyel férfi volt, aki a Krakkó főterén elkövetett ámokfutása előtt végzett a szüleivel és 21 éves húgával is. (via Onet)