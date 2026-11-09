Krakkói vérengzés: belehalt sérüléseibe a merénylő

Meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki hat emberrel végzett a lengyel város központjában – közölte hétfő hajnalban a lengyel rendőrség. A szombat délutáni krakkói fegyveres támadás elkövetője egy 24 éves, Michał Oksiński nevű lengyel férfi volt, aki a Krakkó főterén elkövetett ámokfutása előtt végzett a szüleivel és 21 éves húgával is. A rendőrség szerint Oksińskinak volt fegyvertartási engedélye, korábban nem volt büntetve, és a hatóságok sem tartották számon terroristagyanús elemként.

Fotó: PIOTR BARAN/AFP

A szombat délutáni merényletben hatan haltak meg, míg tizenöten megsérültek. A hat halálos áldozat közül négy lengyel, egy osztrák, egy pedig brit állampolgárságú. A sérültek között további öt külföldi állampolgár van, de egyikük sem magyar. A helyszínen hétfő este nyolckor szolidaritási nagygyűlést tartanak, amin megemlékeznek a szombati támadás áldozatairól.

A sérültek között van az a két rendőr is, aki ártalmatlanította az elkövetőt. Karolina Galecka belügyminiszteri szóvivő vasárnap a PAP hírügynökséggel közölte: az egyik meglőtt rendőr állapota stabil, a másiké „súlyos, de stabil”. Vasárnap estére mindkét rendőr felébredt a kómából. Jakub Kulik és Artur Morański – akiket állami kitüntetésre terjesztenek fel – üldözőbe vették az autóval menekülő merénylőt, aki belehajtott egy várakozó autóba, majd kiszállt. Ekkor közvetlen közelről lövéseket adtak le rá, a merénylő pedig visszalőtt rájuk, majd mindhárman a földön terültek el. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is méltatta a rendőrök bátorságát, mondván, „valószínűleg sok ember életét mentették meg a sajátjukat kockáztatva”.