Felébredt a kómából és állami kitüntetést kap a két rendőr, akik megállították a krakkói merénylőt

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Mindkét, a szombati krakkói tűzpárbajban megsérült rendőr felébredt a kómából vasárnap, egyikük állapota továbbra is súlyos, de stabil, a másik stabil állapotban van.

A két rendőr, Jakub Kulik és Artur Morański üldözőbe vették az autóval menekülő merénylőt, aki belehajtott egy várakozó autóba, kiszállt, közvetlen közelről lőtték egymást, a merénylő végül elterült, de a két rendőr is megsérült, összerogytak ők is a földön.

A merénylő fekete autója.
Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Karol Nawrocki lengyel elnök állami kitüntetésekkel kívánja elismerni Jakub Kulik és Artur Morański szolgálatát, ezt az elnök tanácsadó testülete, a Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) vezetője is megerősítette a lengyel állami hírügynökségnek.

A Krakkót is magában foglaló déli Małopolska tartomány regionális kormányzati adminisztrációja jelenleg előkészíti a rendőrök állami kitüntetéseire vonatkozó kérelmeket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök is méltatta a rendőrök bátorságát, mondván, „valószínűleg sok ember életét mentették meg a sajátjukat kockáztatva”. Łukasz Gibała, Krakkó polgármestere azt is kérte, hogy a rendőrök kapják meg a város legmagasabb kitüntetését.

Hétfőn este 8 órakor szolidaritási tüntetést tartanak a téren, ahol a lövöldözés történt, és megemlékeznek a szombati támadás áldozatairól.

Kiderült, két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések Krakkó főterén, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is.

Szombat délután hat ember meghalt és tizenöten megsérültek, amikor egy 24 éves lengyel állampolgárságú férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén. A hat halálos áldozat közül négy lengyel, egy osztrák, egy pedig brit állampolgárságú.

A 24 éves támadót korábban Michał Oksiński néven azonosították, jelenleg kórházban őrzik. A rendőrség szerint az elkövetőnek volt fegyvertartási engedélye, korábban nem volt büntetve, és a hatóságok sem tartották számon terroristagyanús elemként.

Még aznap holttesteket találtak a lövöldözés elkövetőjének otthonában. A három holttestet a gyanúsított 53 éves apjaként, 52 éves anyjaként és 21 éves húgaként azonosították. A testeken lévő sérüléseket az elsődleges vizsgálatok alapján lőtt sebként értékelték.

A vérengzésnek nincs magyar áldozata vagy sérültje, de egy brit és egy osztrák turista is meghalt. (via TVP)

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Két sebész épp a közelben ebédelt, amikor eldördültek az első lövések Krakkó főterén, ők látták el a tűzpárbajban megsérült rendőröket és a merénylőt is

„Ha életek megmentéséről van szó, nem számít, ki kicsoda” – mondta később egyikük. Mindketten elismert sebészek a városban, a családjaikkal voltak étteremben, amikor a merénylő lövöldözni kezdett.

Bábel Vilmos
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A krakkói vérengzésnek nincs magyar áldozata és sérültje, de egy brit és egy osztrák turista is meghalt

A szombati lövöldözést hivatalosan is terrorcselekménnyé minősítették a hatóságok.

Gazda Albert
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