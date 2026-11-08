A krakkói vérengzésnek nincs magyar áldozata és sérültje, de egy brit és egy osztrák turista is meghalt

A szombat délutáni krakkói fegyveres támadás halálos áldozatai közöttük nincs magyar állampolgár – rögzítette a közösségi médiában publikált bejegyzésében a Külügyminisztérium. A tárca közlése szerint „a támadóval együtt 16 személy szorult kórházi ápolásra, az érintettek között nincs magyar állampolgár”.

Az MTI vasárnap délutáni összefoglalója szerint a vérengzésben öt külföldi sérült meg, míg a halálos áldozatok között egy brit és egy osztrák turista is van.

Maksymilian Kosowski, a kis-lengyelországi vajdaság szóvivője vasárnap elmondta: a sérültek között vannak lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok.

A sérültek között van az a két rendőr is, aki ártalmatlanította az elkövetőt. Karolina Galecka belügyminiszteri szóvivő vasárnap a PAP hírügynökséggel közölte: az egyik meglőtt rendőr állapota stabil, a másiké „súlyos, de stabil”. Ugyanilyennek minősítette Galecka az elkövető állapotát is.

Krakkó főtere 2026. november 8-án Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Krzysztof Kleczar kis-lengyelországi vajda viszont később válságosnak nevezte a többszörös műtéten átesett merénylő állapotát.

Kleczar azt is közölte: a meggyilkoltak között van három lengyel nő, akik életkora 61, 47 és 53 év volt, továbbá egy 50 éves lengyel férfi, egy 32 éves brit férfi és egy 51 éves osztrák nő.

A vajda bejelentette: az ügyészség vasárnap indítja el a hivatalos nyomozást a támadás ügyében, és terrorcselekménynek minősítik azt.

A merénylőt ártalmatlanító két sérült rendőr magatartását sokan dicsérték, írja az MTI. Donald Tusk kormányfő szombat este az X-en leszögezte: valószínűleg „sok emberéletet mentettek meg, mit sem törődve azzal, hogy saját életüket kockáztatják”.

A dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városának egyik lakótelepén, a merénylő otthonában szombaton végzett házkutatás során megtalálták egy férfi és két nő holttestét. A rendőrség vasárnap reggel megerősítette: az áldozatok a merénylő szülei és testvére, akik lőtt sebekbe haltak bele.

A lakásban találtak és lefoglaltak hét lőfegyvert. Korábbi, hivatalosan meg nem erősített értesülések szerint a merénylő, valamint az apja is egy lövészklub tagjai voltak, és fegyvertartási engedéllyel rendelkeztek.