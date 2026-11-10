Buzás Norbert a Szegedi Tudományegyetem új kancellárja

Buzás Norbert professzort nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem kancellárjává – közölte az SZTE. Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy az SZTE kancellári feladatainak ellátásával Buzás Norbertet, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Egészség-gazdaságtani Intézet vezetőjét bízza meg július 31-ig.

Az országban egyedülálló szívkatéteres laboratóriumnak helyet adó épület a Szegedi Tudományegyetem kardiológiai centrumában 2026. április 30-án. A mágneses katéternavigációval működő, elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium az EU támogatásával valósult meg, amely évi 600-700 beteg ellátására alkalmas. Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A kuratórium hétfőn döntött arról, hogy a korábbi kancellár, Fendler Judit munkaviszonyát 2027. január 3-mal megszüntetik, a szakember pedig az addig terjedő időre felmentést kap a munkavégzés alól. Fendler októberben arról beszélt, az előző rendszerben hogyan próbálta távol tartani az SZTE-től azokat a kormányközeli vállalkozásokat, amik a takarítás, az étkeztetés vagy az informatika területén akartak megbízásokhoz jutni, és állítása szerint politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.