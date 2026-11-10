Buzás Norbert a Szegedi Tudományegyetem új kancellárja

oktatás

Buzás Norbert professzort nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem kancellárjává – közölte az SZTE. Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy az SZTE kancellári feladatainak ellátásával Buzás Norbertet, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Egészség-gazdaságtani Intézet vezetőjét bízza meg július 31-ig.

Az országban egyedülálló szívkatéteres laboratóriumnak helyet adó épület a Szegedi Tudományegyetem kardiológiai centrumában 2026. április 30-án. A mágneses katéternavigációval működő, elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium az EU támogatásával valósult meg, amely évi 600-700 beteg ellátására alkalmas.
Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

A kuratórium hétfőn döntött arról, hogy a korábbi kancellár, Fendler Judit munkaviszonyát 2027. január 3-mal megszüntetik, a szakember pedig az addig terjedő időre felmentést kap a munkavégzés alól. Fendler októberben arról beszélt, az előző rendszerben hogyan próbálta távol tartani az SZTE-től azokat a kormányközeli vállalkozásokat, amik a takarítás, az étkeztetés vagy az informatika területén akartak megbízásokhoz jutni, és állítása szerint politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.

oktatás buzás norbert kinevezés felsőoktatás SZTE kancellár Szegedi Tudományegyetem szeged Fendler Judit
Kapcsolódó cikkek

Menesztették a Szegedi Tudományegyetem kancellárját

Fendler Judit korábban a Partizánban beszélt arról, hogyan próbálta a NER-es cégeket távoltartani az egyetemtől.

Fődi Kitti
oktatás

A szegedi egyetem kancellárja állítja, Kubatov berendelte őt a Lendvay utcába, miután nemet mondott a nyomuló NER-es cégeknek

Fendler Judit a Partizánnak arról is beszélt, hogy amikor megpróbálta saját kézbe venni az egyetem beszerzéseit, politikai megkereséseket és fenyegetéseket is kapott.

Benics Márk
belföld