Fegyelmi eljárást kezdeményezett Fürcht Pál ügyvédje ellen a Budapesti Ügyvédi Kamara

Horváth Lóránt és Fürcht Pál a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottsága előtt 2026 október 21-én Fotó: Németh Dániel/444

Előzetes fegyelmi vizsgálatot indított Horváth Lóránt, vagyis Fürcht Pál ügyvédje ellen a Budapesti Ügyvédi Kamara, miután Lajtár István, a legfőbb ügyész helyettese hivatalos bejelentést tett ellene a kamaránál – derült ki az érintett keddi közleményéből.

Az ügyészség szerint Horváth nyilatkozataival rombolja az intézmény tekintélyét, aláássa a szervezetbe vetett közbizalmat, sőt: veszélyezteti a büntetőeljárások sikerét.

A védőt ezen felül azzal is vádolják, hogy szisztematikus jogi és kommunikációs hadjáratot folytat a hatóság ellen, és olyan magatartást tanúsított, amely ellentétes a sértettek érdekeivel. A bejelentés szerint felmerül Horváth esetében az összeférhetetlen ügyvállalás gyanúja is.

A kamara végeredményben „ügyvédhez méltatlan tartalmú nyilatkozatok és összeférhetetlen ügyvállalás miatt” előzetes fegyelmi vizsgálatot rendelt el Horváthal szemben.

Horváth több kiemelt ügyben érintett: nemcsak a nemrég felfüggesztett korábbi főügyész, Fürcht Pál védelmét látja el, de ő képviseli az „aranykonvoj-ügy” ukrán pénzszállítóit is.

Horváth szerint példátlan az eljárás, mert ő pusztán ügyfelei jogait védte a nyilvánosság előtt.

Az ügyvéd szerint nem véletlen, hogy a fegyelmi eljárást alig három nappal a budapesti kamarai elnökválasztás előtt rendelték el, ahol ő és a vizsgálatot elrendelő Tóth M. Gábor egyaránt indul az elnöki posztért. (Telex)