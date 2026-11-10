Meglódultak az üzemanyagárak, 2 százalékra nőtt az éves infláció, de a havi áremelkedés üteme igazán aggasztó

Októberben 2 százalékkal haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbit, míg szeptemberhez képest 0,4 százalékkal nőttek, közölte kedden a KSH. Főleg a havi átárazás üteme aggasztó mértékű, ilyen mértékű havi áremelkedés idén március-április óta nem volt, ennél nagyobbat pedig tavaly február óta nem láttunk.

Az inflációt ezúttal egyértelműen az üzemanyagárak alakulása hajtotta fel. Októberben 11,3 százalékkal került többe a tankolás, mint egy évvel korábban, míg a szeptemberit 3 százalékkal haladta meg.

A maginfláció – ez a mutató kiszűri a fogyasztói kosárból azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amik ára rövid távon erős ingadozásnak van kitéve, vagy azt nem piaci hatások mozgatják, hanem például hatósági árasok – a normál inflációnál is magasabban alakult, 2,1 százalék volt. A nyugdíjasinfláció viszont mindössze 1,4 százalék volt.

Az élelmiszerek ára 1,1 százalékkal csökkent, vendéglátás nélkül ennél is komolyabb, 4,1 százalékos volt a mérséklődés.

Szintén mérsékelte az inflációt a lakossági energiaárak változása: a háztartási energiáért 4,3 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 11,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, az elektromos energia is csak 1,2 százalékkal drágult.

A tartós fogyasztási cikkek ára is az inflációtól elmaradó mértékben, 1,4 százalékkal nőtt, akárcsak a gyógyszereké, ami 0,9 százalékkal emelkedett.

Felfelé hajtotta az inflációt a szolgáltatások árváltozása, ezek ugyanis 5,2 százalékkal drágultak, ezen belül a taxizás ára nőtt a legnagyobb mértékben, 11,6 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2 százalékkal emelkedett, ami szintén az inflációt meghaladó értékű emelkedés.