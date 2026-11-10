Kim Dzsongun nem fér a bőrébe, Észak-Korea újabb nagy sebességű torpedót tesztelt

Észak-Korea újabb nagy sebességű torpedót tesztelt. Ezt a tervek szerint 2027-től állítják hadrendbe az ország haditengerészeténél. Phenjan már október közepén is tesztelt egy torpedót, ami mesterséges intelligenciát használ a cél kereséséhez és annak felismeréséhez.

A legutóbbi tesztek lehetővé tették az új típusú nagy sebességű torpedórendszer harci hatékonyságának ellenőrzését - számolt be az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA. A tesztet az észak-koreai vezetés sikeresnek nevezte. A KCNA kiemelte, hogy az jelentős lépést jelent az ország haditengerészetének fejlesztésében. További részletekkel azonban nem szolgált a fegyver tulajdonságairól.

Szeptemberben Kim Dzsongun észak-koreai vezető bejelentette, hogy Phenjan nukleáris erővé fejlesztené haditengerészetét. Az ország az elmúlt hetekben egymást követő katonai kísérleteket hajtott végre: rakétákkal, drónokkal és torpedókkal. Az észak-koreai rezsim 2025-ben két ötezer tonnás rombolót bocsátott vízre, és tervezi egy tízezer tonnás hajóosztály kifejlesztését is. (MTI)