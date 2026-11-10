Michel Houellebecq 70 évesen is elérte: diszkriminációra, gyűlöletre és erőszakra való felbujtás miatt indult vizsgálat ellene

Egy vizsgálóbíró vizsgálatot indított Michel Houellebecq ellen diszkriminációra, gyűlöletre és erőszakra való felbujtás miatt – írja a Le Figaro az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva.

Az ügy a 70 éves francia író 2022-ben, a Front Populaire-ben közzétett, Michel Onfray filozófussal készített interjújához kapcsolódik, amiben a Behódolás című regény szerzője az „őslakos” franciákat fenyegető veszélyként beszélt a muszlimokról – írja az MTI. Houellebecq az interjúban azt mondta:

„Az, ahogy mondani szokás, őslakos franciák vágya nem az, hogy a muszlimok asszimilálódjanak, hanem az, hogy többé ne lopják és támadják meg őket; vagy, másik megoldásként, menjenek el.”

Michel Houellebecq francia író Párizsban 2026. május 2-án. Fotó: Benjamin de Diesbach/Hans Lucas via AFP

A kijelentéseivel időről időre botrányt keltő író – aki például az első elnöki ciklusa idején Donald Trumpot jó elnöknek nevezte – került már bíróság elé iszlámellenes kijelentései miatt, de a vallások kritizálásának törvényes jogára hivatkozva felmentették a faji gyűlölettel vádolt szerzőt. Pár napja, az El Paisnak adott interjúban már csak legyintett arra, hogy ismét fasisztának titulálták a véleményéért.

Michel Houellebecq legutóbbi regényéről, a Megsemmisülniről itt írtunk.