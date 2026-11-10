„Nehéz döntések” előtt áll az anyagilag megszorult Győri ETO KC

A Nemzeti Sport hétfőn arról írt, hogy jelentős pénzügyi gondokkal küzd a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata.
A klub most közleményben reagált. Azt írják:
„A magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubunkat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja.”
Azt írják, a már korábban kialakult gazdasági nehézségek miatt tárgyaltak a szponzorokkal és partnerekkel, és úgy döntöttek, az egyeztetések lezárásáig nem akarnak idő előtti bizonytalanságot kelteni.
Úgy fogalmaznak:
„Tisztában vagyunk azzal, hogy a kialakult helyzet nehéz döntéseket, felelős gazdálkodást és közös erőfeszítéseket követel.”