„Nehéz döntések” előtt áll az anyagilag megszorult Győri ETO KC

A Nemzeti Sport hétfőn arról írt, hogy jelentős pénzügyi gondokkal küzd a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata.

A klub most közleményben reagált. Azt írják:

„A magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubunkat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja.”

Linn Blohm, a Győri ETO játékosa egy 2025. januári BL-meccsen. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Azt írják, a már korábban kialakult gazdasági nehézségek miatt tárgyaltak a szponzorokkal és partnerekkel, és úgy döntöttek, az egyeztetések lezárásáig nem akarnak idő előtti bizonytalanságot kelteni.

Úgy fogalmaznak: