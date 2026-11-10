Ókovács szerint még 80 millió jár neki az Operaháztól

Ókovács Szilveszter a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésén kampányol a Fidesz mellett Nyíregyházán Fotó: Németh Dániel/444

Remek rövid riportban számolt be az RTL hétfő este arról, hogy Ókovács Szilveszter további juttatásokat vár még az Operaháztól.

Ókovácsot azután rúgták ki a munkahelyéről, hogy kiderült, miniszteri jóváhagyás nélkül, szabálytalanul utaltak ki neki havi fizetése mellé több százezres célprémiumokat. Ezen felül hónapokon át havi bruttó 660 ezer forintot fizettek neki csak „napi jegyzetek írásáért és közzétételéért”, és egy sor más költségtérítésre is igényt tartott.

Pedig elég jól keresett enélkül is az elmúlt években: 4,3 millió bruttó fizetése volt, mielőtt menesztették. Az adatokat Meleghegyi Tamás gazdasági szakértő perelte ki a K-Monitor segítségével, miután az Operaház megtagadta azok kiadását.

Abból pedig az derült ki, hogy a fizetésén felül öt év alatt Ókovács 73 millió forinthoz jutott hozzá, miközben fizetése több mint duplájára nőtt.

Ókovács most azt mondja, azért még 80 millió azért járna neki a Hunyadi László és a Tosca rendezése utána jogdíjakért.

És hogy mitől remek a riport? Mert felhívja a figyelmet arra, hogy az Operaház dolgozói 2024 tavaszán sztrájkba léptek a fizetésük elértéktelenedése miatt, mire a főigazgató a Kutyapárt „ingyen sör és örökélet” kampányígéretéhez hasonlította követeléseiket. (Pedig a riport szerint csak annyit kértek, hogy az inflációt épp meghaladó arányban emeljék a pénzüket.)

Az Opera dolgozói akkor a kollektív szerződés helyreállítását, tisztességesebb bánásmódot és béremelést követeltek, ezt eleinte az igazgató is jogosnak nevezte, később azonban visszakozott, végül részmegállapodás született a felek között.

Ókovács szerint egyébként annyit keresett, mint egy EP-képviselő, csak ő be is járt a munkahelyére, bezzeg azokat a képviselőket senki nem kérdezi fel a benzinpénzükről és megtérített repjegyeikről. Az a riportból nem derült ki, miért méri magát megválasztott politikusokhoz, az viszont igen, hogy szerinte