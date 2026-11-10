Polt Péter az ügyészség beindulásáról: Most jött el az ideje

Polt Péter, egykori főügyész, az Alkotmánybíróság volt elnöke 2025 május 13-án Fotó: Németh Dániel/444

Interjút adott a fideszes Köztér nevű Youtube-csatornának Polt Péter volt fideszes főügyész, ami felkeltette az MTI hírszerkesztőinek figyelmét is.

A fideszes Polt a műsorban hosszan beszélt arról, hogy bár még Fidesz-tag is volt, valójában sosem volt igazán fideszes főügyész.

Azok az ügyek, amelyek a kormányváltás előtt évekig álltak az ügyészségen – mint például a Seszták Miklóst és Szivek Norbertet is utolérő Volánbusz-ügy – csak azért lódultak meg most, fogalmazott Polt, mert azoknak

„most jött el az ideje.”

A műsorban a volt főügyész azzal érvelt önnön nemfideszessége mellett, hogy minden más korábbi ügyész is volt párttag, ő maga pedig csak két évig, és 1995-ben már kilépett.

Poltot egyéb iránt rendkívüli módon zavarja, hogy az új kormány elmozdította az Alkotmánybíróság éléről, ezért az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fog fordulni erkölcsi és politikai elégtételért.

Hasonló okból fordul az EJEB-hez most, mint annak idején a szintén az Ab éléről eltávolított, jelenlegi köztársasági elnök, Baka András; hogy mondja ki: a kormány jogellenesen, az emberi jogi egyezményt sértve távolította el őt.

A volt főügyész reagált Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének nyilatkozatára is, miszerint leszóltak neki fentről, hogy ki ellen lehet nyomozni „aranykonvoj-ügyben”, és hogy kit nem szabad kihallgatni.

Polt nem tartja elképzelhetőnek, hogy ilyen történt.

A volt főügyész elismételte, hogy sosem befolyásolt főügyészként politikai indíttatásoból ügyeket, így ilyesminek nyoma sem lehet.

Fejes Péter legfőbb ügyész kinevezését Polt jó választásnak tartja, mert szerinte tapasztalt ügyész, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) kapcsolatban is megengedően beszélt; bár szerinte a hivatal felállítását nem előzték meg kellő előkészületek, azt „politikailag megalapozottnak” tartja. (MTI)