A republikánus képviselőházi többség megakadályozta a Pete Hegseth elleni alkotmányos vádeljárást

Az amerikai képviselőház republikánus többsége kedden megakadályozta, hogy szavazásra bocsássák a Pete Hegseth hadügyminiszter elleni alkotmányos vádeljárást – írja a Reuters.

Ezzel egyelőre sikerült megmenti az impeachment eljárástól Donald Trump egyik legnépszerűtlenebb miniszterét,

de a januártól hivatalba lépő demokrata többségű kongresszus újra előveheti az ügyet.

A képviselőház 211–204 arányban megszavazta, hogy a Hegseth elleni nyolcpontos vádiratot a republikánus vezetésű igazságügyi bizottsághoz utalják. A vádirat szerint Hegseth törvényt sértett a kongresszusi jóváhagyás nélkül indított iráni háborúval, a civil áldozatok védelmére vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásával, a feltételezett Karib-tengeri drogcsempészek elleni támadásokkal, valamint Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásával is.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A felelősségre vonást kezdeményező Thomas Massie republikánus képviselő szerint ez gyakorlatilag az eljárás ellehetetlenítését jelenti. Massie abban bízott, hogy az iráni háború miatt elégedetlen republikánusok is csatlakoznak hozzá, de az eljárást egyetlen párttársa sem támogatta. Massie csalódottan fogadta a szavazás eredményét, és a Titanichoz hasonlította a republikánus pártot. „Tudják, hogy a hajó süllyed, mégis elhatározták, hogy a fedélzeten maradnak” – mondta.

Hegseth kedden, fél év után tartott első pentagoni sajtótájékoztatóján komédiának nevezte a felelősségre vonására irányuló kísérletet, és megvédte a katonai műveleteket. Szerinte Irán haderejét romba döntötték, az amerikai katonáknak adott parancsai pedig törvényesek voltak.

„A történelem egészen másként fogja megítélni az iráni háborút, mint ahogyan most a közvélekedés látja”

– mondta. Donald Trump a szavazás után a közösségi médiában ünnepelte, hogy a Hegseth elleni eljárás „csúfos kudarcot vallott”, és szerinte a miniszter iráni és venezuelai tevékenysége

„egy nagyszerű amerikai hazafi felmentéséhez vezetett”.

JD Vance, Donald Trump, Marco Rubio és Pete Hegseth Fotó: CARLOS BARRIA/AFP

JD Vance alelnök szintén kiállt Hegseth mellett, bár korábban nyilvánosan bírálta az iráni háborút.

„Ez nem Iránról szól, hanem arról, hogy Pete szembeszállt a Pentagon bürokráciájával”

– írta.

Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője nem zárta ki, hogy a demokraták jövőre újra megindítják az impeachmenteljárást. Ebben az esetben a kongresszus akár a Hegseth által menesztett tábornokokat és tengernagyokat is meghallgathatná, és vizsgálhatná a Pentagon Ukrajnával kapcsolatos politikáját is.