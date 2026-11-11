Nemzetegyesítő erő lett Amerikában az adatközpontok gyűlölete

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Több szempontból is történelmi jelentőségű volt a november 3-i amerikai félidős választás. A legfontosabb ezek közül az, hogy a Demokrata Párt jelöltjeinek minden várakozást felülmúló sikere valószínűleg véget vetett a trumpizmus évtizedének. Hogy mi jön Trump után, még kérdéses, mint ahogy kérdéses az is, hogy

milyen hatással lesz a világra az amerikai választók fellázadása az adatközpontok ellen.

A félidős amerikai választásokon a szavazók nemcsak politikusokat választanak meg ilyen-olyan pozíciókba, hanem számtalan egyéb ügyben is kifejezhetik a véleményüket. Washingtonban például úgy döntöttek, hogy az ország fővárosának éttermeiben ezen túl ne lehessen kegyetlen módszerekkel megtömött állatokból származó libamájat felszolgálni. Kaliforniától Kansasig és New Jersey-től Nevadáig pedig szinte teljes egyetértésben az adatközpontok ellen szavaztak.

Adatközpont-ellenes tüntetők 2026 júliusában, Kaliforniában
Fotó: SANDY HUFFAKER/AFP

Azért csak „szinte”, mert egyetlen kis észak-dakotai település, Harwood néhány száz szavazója úgy döntött, hogy nem szeretnék szigorúbban szabályozni a falu határába tervezett ipari fejlesztések, így az adatközpontok építésének engedélyeztetési folyamatát. Mindenhol máshol, helyenként komplett államokban is, a szigorítás nyert. Adatközpontokkal kapcsolatos kérdésekben tíz amerikai állam szavazói is dönthettek november 3-án, és – Harwoodon kívül – mindenhol ezek engedélyezésének szigorítását, helyenként pedig építésük teljes tiltását választották.

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