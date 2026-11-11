Bocsánatot kért a Lidl a TV2-ből ismert roma séftől, akire rászállt egy biztonsági őr vásárlás közben

Bocsánatot kért a Lidl áruházlánc Nagy Anett-től, a TV2-n futó Séfek séfe című műsor korábbi szereplőjétől. A nő azért tett panaszt, mert elmondása szerint vásárlás közben rájuk szállt az áruház egyik biztonsági őre: cigány származása miatt követte őt és fiát, amíg a boltban tartózkodtak.

Nagy korábban a TikTokon számolt be arról, hogy a kispesti áruházban az őr rendszeresen megállt mellettük, és figyelte, milyen termékeket tesznek a bevásárlókocsiba. Végül a pénztárnál elkérte a panaszkönyvet, hogy beszámoljon az esetről, és az üzletvezetőnek is elmondta azt. Úgy emlékezett vissza: a biztonsági őr ekkor odalépett hozzájuk, és azzal védekezett, hogy valójában nem is őket figyelte.

Fotó: TV2/Séfek séfe

Kedden számolt be arról, hogy a Lidl végül egy bocsánatkérő levelet küldött neki az üggyel kapcsolatban. Szerinte az áruházlánc azzal magyarázta az esetet, hogy a kamerarendszer meghibásodása miatt az őrnek folyamatosan körbe-körbe kellett mennie az üzletben, és mivel Nagyék hosszabb ideig tartózkodtak ott, többször is feltűnhetett nekik. Konkrétan is idézett a levélből:

„A szolgálatvezető éppen ezért nyomatékosan felhívta a vagyonőr figyelmét arra, hogy feladatai ellátása közben fokozott diszkrécióval járjon el, és kerülje a vásárlókban felesleges zavart, vagy kellemetlenséget keltő magatartást.”

Videóját azzal zárta, hogy „ezt bebuktátok”, ő pedig nem hagyja annyiban az ügyet, mivel a cég magyarázatával nem teljesen elégedett. A továbbiakban „megyek feljebb és feljebb, mert nem lopni mentem abba az áruházba, hanem vásárolni. Én nem lopásból élek, hanem a munkámból.”

Nagy korábban a Séfek séfe 2026-os évadában szerepelt, ahová 35 éves szakmai tapasztalattal érkezett: korábban több étteremben is séfként, vagy séfhelyettesként dolgozott. A vetélkedőből a döntő hete során esett ki.