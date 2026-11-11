Deutsch meghívta a fideszeseket a 2030-as győztes eredményvárójukra

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Deutsch Tamás két meghívót küldött a fideszeseknek. „Az egyiket a 2029-es eredményvárónkra, ahol az európai parlamenti választáson aratott szép győzelmünket fogjuk közösen ünnepelni.”

„Aztán pedig a legkésőbb 2030-as parlamenti választási eredményvárónkra, ahol ugyancsak egy nagyszerű győzelmet fogunk ünnepelni.”

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A Fidesz európai parlamenti képviselője arra kéri a szavazóit, bízzanak benne, győzni fognak. Ha így is lesz, ennek egyelőre nem sok jelét látni, hiszen a Fidesz támogatottsága olyan alacsony, amilyen legutoljára a kilencvenes évek végén volt. Legalábbis a Medián legújabb felmérése szerint, amely szerint a Tisza támogatottsága a teljes népességben 55 százalék körül van, míg a Fideszé 16 környékén.

Deutsch kedden a parlamentben beszélt arról, hogy európai parlamenti képviselőként egy olyan listát vezetett, amely megverte a Magyar Péter által vezetett Tisza-listát. "Én vagyok itt egyelőre az utolsó fideszes listavezető, aki legyőzte Magyar Pétert" – mondta Deutsch, aki szerint lesznek még ilyen emberek.

Az önkormányzati választások eredményéről az EP-képviselő nem nyilatkozott, pedig azok is 2029-ben esedékesek. Már ha a Tisza nem hozza előre őket.

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Bábel Vilmos
POLITIKA