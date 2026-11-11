Gajdos László bejelentette: 221 milliárd forintos vízmegtartási programot indít a kormány

Átfogó vízmegtartási programot indít a kormány, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, miután a vízügyi szakma képviselőivel egyeztetett Magyarország vízkészleteinek jobb megőrzéséről és hasznosításáról.

Erről szóló Facebook-bejegyzésében a miniszter azt írta: a vizet nem elvezetni, hanem megtartani kell.

Gajdos szerdán a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Víziközmű Szövetség, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége, a Global Water Partnership, a Fővárosi Vízművek és a Magyar Tudományos Akadémia képviselőivel találkozott. Azt ígérte: a munkát a szakmával közösen végzik. Megállapodtak a rendszeres, negyedéves egyeztetésekről és első lépésként az Országos Vízmegtartási Koncepciót és Akciótervet tekintik át.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter a vízmegtartási programról azt írta, hogy négyszeresére növelik a forrásokat: 2027-ben 49 milliárd helyett 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre. Hozzátette, 400 ezer hektár terület vízbiztonságát erősítik, javítják 10 ezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességét, helyreállítják a zsilipeket, és javítják a Tisza, a Maros és a Körösök térségének vízpótlását. Felújítják a csatornahálózatot: további 1000 kilométernyi önkormányzati és 3000 kilométernyi összekötő csatornát tesznek alkalmassá arra, hogy a víz oda is eljusson, ahol a legnagyobb szükség van rá. A miniszter jelezte, hogy támogatják a vizes élőhelyek kialakítását, és vízprémium-rendszert készítenek elő azoknak a gazdálkodóknak, akik a földjükön tartják a vizet.

Szerinte a vízmegtartás Magyarország egyik legfontosabb stratégiai feladata. Azt írta:

„Nem nézhetjük tovább tétlenül, ahogy értékes vizeink elfolynak, földjeink pedig kiszáradnak. Ehhez gyökeres szemléletváltásra és határozott lépésekre van szükség.”

Az ország egyre több figyelmet kapó vízügyeivel Szily László kollégánk kezdett el foglalkozni a múlt hónapban, Vízhíradó című cikksorozatában.