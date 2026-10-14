Itt az első Vízhíradó: a szombati áztató eső kivétel volt, nem egy nagy sorozat kezdete

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Modern ember vagy? Ha annak tartod magad, annyival legkésőbb nyár eleje óta nyilván tisztában vagy, hogy 2026-ban semmiféle társaságban meg se mukkanhatsz, ha nincs nagybetűs Vízügyi Véleményed.

A globális klímaszorongásnak úgy lett vége, mintha sose lett volna, ma már mindenki a lokális szomjan halástól, a talajvíz eltűnésétől és az erdők gyors kiszáradásától tart tart. Tegyük hozzá: teljes joggal. A kiszáradás nem szorongató jövőkép, hanem most történik.

Vízlépcső, fenékküszöb vagy mederborda?

Mellékág-rehabilitáció vagy újra kiásott S-kanyarok?

Rugány, sarkantyú vagy egyik sem?

Vizet a tájba vagy vizet a táj alatti földbe?

Sztyeppe vagy félsivatag?

Miért annyira durva a fakivágási moratórium feloldása?

Ezernyi kérdés, amik 95 százalékáról a 444 kifinomult olvasóinak többsége sem hallott pár hónappal ezelőttig, ma viszont már velük van tele az internet. Nem értesz mindent? Az ellenkezője lenne a furcsa. Senki sem születik vízmérnöknek vagy hidrobiológusnak, sőt víztémában okoskodó kommentelőnek sem!

A 444 mostantól megpróbál legalább némi rendet vágni a nedves káoszban, hogy ne csak kapkodd a fejed a sok félig értett újdonság hallatán. Meg hogy ne dőlj be a nagy önbizalommal irkáló sarlatánoknak. Ezennel elindult lapunk kísérleti Vízhíradója az elmúlt napok legfontosabb pozitív és negatív vízügyi történéseivel, botrányaival, színes sztorijaival. Releváns forrásokból, értelmes, hozzáértő szerzőktől. Ha a híradó olyanra sikerül, ahogy elképzeltük, akkor ezt olvasva képben lehetsz a lényegi napi szintű történéseket és a Nagy Képet illetően is. Arra is figyelni fogok, hogy a nem mindenkinek nyilvánvaló alapfogalmakat érthetően elmagyarázzam. Ez a híradó egyformán próbál meg érdekes lenni a témával most ismerkedőknek, és azoknak, akik aktivistaként vagy érdeklődőként, de már jobban beleásták magukat. (Ha 444-előfizetőként olvasod, kérlek, gyere el a Közértbe, és az erről szóló threadben mondj véleményt az alakuló Vízhíradóról!)

Kezdjük a legfontosabb vízhírrel.