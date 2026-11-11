Meghalt az orosz nagykövet Amerikában

66 éves korában meghalt Alekszandr Darcsijev orosz diplomata, aki az USA-ban, Washington D.C.-ben töltötte be a nagyköveti pozíciót, közölte az orosz külügyminisztérium közösségi oldalán. Azt írták:

„Kiváló diplomatát, tapasztalt vezetőt, kedves kollégát és mentort veszítettünk el. A rendkívüli szakember és az Egyesült Államok kiváló ismerője, Alekszandr Darcsijev az orosz külpolitika egyik legösszetettebb és legnagyobb kihívást jelentő területén teljesített szolgálatot.”

A közleményben az szerepel, hogy a diplomata „váratlanul” vesztette életét, de azt nem részletezték, hogy pontosan hogyan. A CNN azt írja, hogy Darcsijevet még 2025-ben nevezte ki Vlagyimir Putyin a pozícióra, hogy segítsen közeledni Donald Trump kormányához, ezzel több európai országban, és Ukrajnában is nyugtalanságot kiváltva.

Korábban 2014-től 2021-ig Kanadában volt nagykövet. Korábban a kanadai orosz nagykövetség honlapján közzétett portréból derült ki róla, hogy Magyarországon született egy orosz diplomatacsaládban. Korábban egy tavaly júniusi nyilatkozatáról számoltunk be, amiben a „mélyállam”, illetve az „erős oroszellenes lobbi” miatt aggodalmaskodott.