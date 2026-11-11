Magyar Péter Facebookján a tartásdíjról szóló kommentháborúval folytatódott Varga Judit parlamenti meghallgatása

Varga Judit volt igazságügyi minisztert hallgatta meg a végrehajtási ügyeket feltáró vizsgálóbizottság. Amikor arról beszélt, hogy milyen intézkedéseket hoztak Novák Katalinnal együtt az egyszülős családok életkörülményeinek javítására, a végrehajtásokat említette, majd példaként hozott fel egy egyedül álló anyát, akinek nem fizet a tartásdíjra kötelezett már hónapok óta. „Tudjuk milyen nehéz helyzetek ezek, én is ismerem ezt, hogy nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anyja neveli őket”, utalt volt férjére, Magyar Péterre.

A miniszterelnök az elhangzottakra egy Facebook-bejegyzéssel reagált, amiben annyit írt, hogy „hálás vagyok a múltért és a három gyermekünkért. Most is és a jövőben is igyekszem csak a szépre emlékezni”. Majd egy kommentben még hozzáfűzte, „közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta.”

Ekkor „jelent meg” Varga Judit, aki Magyar kommentjére csak annyit kommentelt, hogy „Nem hinném...”.

Mivel „Judit ezt is letagadja” néhány korábbi utalásról képernyőfotót is beküldött és hozzáfűzte, ha kell, a többit is megmutatja. Ezzel kapcsolatban azonban azt jegyezték meg többen, hogy azok májusi és júniusi utalások.

Ezt a rövidke mondatot Magyar már többször is használta, először augusztus elején kommentelt „nem hinném”-et, amikor a sajtó megírta, hogy a Mészáros Lőrinc társaságánál kommunikációs feladatokat ellátó Hajdú Gábor az M1 Híradójának főszerkesztője, Borsa Miklós pedig az egyik műsorvezetője lesz – annak ellenére, hogy korábban már saját beismerése szerint is hazudott az M1 Híradójában. Az MTVA a komment utáni napon bejelentette, hogy visszavonták Hajdú megbízását.