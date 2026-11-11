Súlyos bírságot kapott a Meta Brazíliában, mert nem kezelte egyenlően az elnökjelölteket

437 millió forintnak megfelelő bírságot szabott ki kedden a brazil legfelsőbb választási bíróság a Metára, mert az amerikai techvállalat platformjai a vádak szerint nem nem kezelték egyenlően az október végi elnökválasztás két jelöltjét – írja az MTI.

A választást megnyerő Luiz Inácio Lula da Silva azzal vádolta meg a Facebook, az Instagram és a WhatsApp tulajdonosát, hogy „az algoritmus manipulálásával” beavatkozott a kampányba riválisa, Flávio Bolsonaro javára.

A Meta logója egy mobil eszközön a Facebook logójával együtt Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A bíróság nem találta bizonyítottnak, hogy a Meta szándékosan próbálta volna befolyásolni a választás kimenetelét, azt viszont megállapította, hogy a vállalat platformjain nem részesült egyenlő elbánásban a két jelölt. Ezért a testület egyhangú döntéssel 7,5 millió real pénzbírságot szabott ki a cégre. A Meta tagadta a vádakat, és „technikai problémákra” hivatkozott, amik állítása szerint nem kizárólag Brazíliát érintették.

Lula választási győzelme után megígérte, hogy szigorítani fogja a közösségi média felügyeletét Brazíliában.