Lula történelmi fordítással akadályozta meg a Bolsonaro család visszatérését a hatalomba

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  • A hivatalban lévő Luiz Inácio Lula da Silva az első fordulós vereség után történelmi fordítással győzte le Flávio Bolsonarót a brazil választások vasárnapi, második fordulójúban, és negyedik elnöki mandátumát szerezte meg.
  • Győzelméhez az első elemzések szerint a kampány utolsó heteinek mozgósítása és a Bolsonaro család elutasítása is kellett, a brazil társadalom jobbra tolódása azonban folytatódik.
  • Újraválasztása megtörte a latin-amerikai baloldal vereségsorozatát, de ígéreteinek teljesítését a jobboldali kongresszusi többség és a gazdasági nehézségek is akadályozhatják.
Lula és felesége, a győzelem után.
Fotó: Amanda Perobelli/REUTERS

„Kiskorú voltam, és éjszaka dolgoztam, mert vagy elmentem dolgozni, vagy nem ettem”

– válaszolta Luiz Inácio Lula da Silva, amikor jobboldali ellenfele, Flávio Bolsonaro pénteken, a brazil választás második fordulóját megelőző televíziós vitában „kilencujjúnak” nevezte. A jobboldali körökben használt gúnynév arra utal, hogy Lula még kamaszként elvesztette az egyik ujját egy São Pauló-i fémmegmunkáló üzemben történt balesetben. Az elnök ekkor a színpad közepére lépett, és egyenesen a kamerába nézett:

„Nem fogadom el, hogy egy úri fiú kilencujjúnak nevezzen.”

Forrás

A Financial Times beszámolója szerint lehetetlen megmondani, mennyit számított a választás előtt az interneten is elterjedő jelenet, Mario Marconini, a Teneo tanácsadó cég ügyvezető igazgatója mindenesetre nagy jelentőséget tulajdonított neki:

„Szerintem ennek a pillanatnak döntő hatása volt, mert jól összefoglalta a különbséget a kitartás, a tapasztalat és a társadalmi érzékenység, illetve ezek ellentéte között. Lehetőséget adott Lulának, hogy úgy emlékeztesse az embereket az életútjára és a küzdelmeire, hogy közben ne tűnjön úgy, mintha a múltba révedne.”

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