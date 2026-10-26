Lula történelmi fordítással akadályozta meg a Bolsonaro család visszatérését a hatalomba

„Kiskorú voltam, és éjszaka dolgoztam, mert vagy elmentem dolgozni, vagy nem ettem”
– válaszolta Luiz Inácio Lula da Silva, amikor jobboldali ellenfele, Flávio Bolsonaro pénteken, a brazil választás második fordulóját megelőző televíziós vitában „kilencujjúnak” nevezte. A jobboldali körökben használt gúnynév arra utal, hogy Lula még kamaszként elvesztette az egyik ujját egy São Pauló-i fémmegmunkáló üzemben történt balesetben. Az elnök ekkor a színpad közepére lépett, és egyenesen a kamerába nézett:
„Nem fogadom el, hogy egy úri fiú kilencujjúnak nevezzen.”
A Financial Times beszámolója szerint lehetetlen megmondani, mennyit számított a választás előtt az interneten is elterjedő jelenet, Mario Marconini, a Teneo tanácsadó cég ügyvezető igazgatója mindenesetre nagy jelentőséget tulajdonított neki:
„Szerintem ennek a pillanatnak döntő hatása volt, mert jól összefoglalta a különbséget a kitartás, a tapasztalat és a társadalmi érzékenység, illetve ezek ellentéte között. Lehetőséget adott Lulának, hogy úgy emlékeztesse az embereket az életútjára és a küzdelmeire, hogy közben ne tűnjön úgy, mintha a múltba révedne.”
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Lula azt ígérte, együttműködik a választók által megválasztott konzervatív kongresszussal, és nagyobb társadalmi részvételt biztosít a döntéshozatalban.
Október 25-én elnököt választ Brazília. Flávio Bolsonaro, a puccskísérletért elítélt volt elnök fia a nagy esélyes. Ha csoda történik, és mégis hatalmon marad az első fordulót elveszítő balos Lula, az ország és Dél-Amerika jobbra tolódása akkor sem áll meg.