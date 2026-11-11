Ukrajna elfogta az első indonéz hadifoglyot a fronton

Ukrajna bejelentése szerint elfogták az első indonéz hadifoglyot, és állításuk szerint megnőtt az orosz toborzás a délkelet-ázsiai országból. A 49 éves jávai férfit Ukrajna Zaporizzsje régiójába vitték, hogy részt vegyen egy orosz támadásban, de miután a csoportot dróntámadás érte, eljutott a férfi az ukránok által ellenőrzött területre, ahol végül elfogták.

Ukrajna szerint az idei év első kilenc hónapjában mintegy 283 indonézt toboroztak, hogy Oroszország oldalán harcoljanak Ukrajna ellen, miközben a megelőző három évben ez a szám nem volt több tíznél.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy Oroszország külföldi zsoldosokat toboroz a háborúhoz. Februárban a kenyai hírszerző szolgálatok arról számoltak be, hogy több mint 1000 kenyai állampolgárt csábítottak el harcolni Oroszország oldalán.

Ebben a hónapban Jakarta egyébként felszólította Moszkvát, biztosítsa, hogy egyetlen indonéz állampolgárt sem soroz be a hadseregébe, miután októberben meghalt egy oroszok oldalán harcoló indonéz állampolgár. Indonézia különösen aggódik az emberkereskedelemnek minősülő toborzási gyakorlatok miatt is. Az indonéz rendőrség korábban már azonosított egy embercsempész hálózatot, amely a közösségi médiában és üzenetekben próbál indonézeket toborozni. A rendőrség szerint ezekben jövedelmező munkákat ígértek a logisztika, a határbiztonság és a védelmi ipar területén, de miután a jelentkezők Oroszországba utaztak, zsoldosszerződések aláírására utasították őket, majd konfliktusövezetekbe vitték őket. (The Guardian)