45, fegyverrel és drogokkal kereskedő darknetes felhasználót vettek őrizetbe Magyarországon

45 embert vett őrizetbe Magyarországon az Europol azon nagyszabású, nemzetközi akció keretein belül, amiben 14 ország bűnüldöző hatóságai összesen 354 embert kapcsoltak le, valamint készpénzt, kábítószert, kriptovalutát és fegyvereket is lefoglaltak, írta az MTI.

A darknetes piactéren végrehajtott, TorNado kódnevű művelet során a hatóságok több száz házkutatást végezetek, melyek során öt tonna kábítószert és több mint 210 millió euró értékű, bűncselekményekből származó vagyontárgyat foglaltak le. Az érintett európai országokban a hatóságok 950 kilogramm illegális kábítószert foglaltak le: a legnagyobb mennyiségben amfetamint (Németországban 150 kilogramm), ketamint (az Egyesült Királyságban 150 kilogramm), MDMA-t (Hollandiában 40 kilogramm) és kannabiszt (Franciaországban 50 kilogramm). Emellett jelentős mennyiségű kokaint is elkoboztak. A lefoglalt tételek között szerepelnek még varázsgombák, THC-t tartalmazó e-cigaretták , valamint több mint egymillió vényköteles gyógyszer.

Emellett 57 lőfegyvert és lőszereket, valamint több mint 60 millió euró értékű készpénzt és kriptovalutát foglaltak le.

Fotó: JOHN THYS/AFP

Az USA-ban több mint 4,8 tonna illegális kábítószert, 152 lőfegyvert, valamint több mint 150 millió eurónak megfelelő készpénzt és kriptovalutát vontak ki a forgalomból. A kiberbűnözés, kábítószer-kereskedelem és lőfegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények elleni összehangolt nemzetközi fellépés 2025 májusától 2026 októberéig tartott, amely öt jelentős darkwebes piactér – Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom és Tor2Door – felszámolásához vezetett.

Az összehangolt akciókban a bűnüldöző szervek 235 szervert és 257 domaint kapcsoltak le, amelyek lehetővé tettek például zsarolóvírussal végzett támadásokat vagy adatlopást. A művelet során 6,4 millió olyan áldozatot azonosítottak, akinek a regisztrációs vagy belépési adatai a kiberbűnözők birtokába jutottak. A gyanúsítottak az áldozatok elektronikai eszközeinek megfertőzése után ellopott adatokat értékesítették, vagy később más kibertámadásokhoz használták fel.