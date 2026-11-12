„Brutális volt élőben végighallgatni”, mondta a Varga Judit monológját végigszörnyülködő nő, akit devizakárosultként kétszer is kidobtak otthonából a végrehajtók

„A lányom írt Amerikából, hogy anyu, híres lettél!” – mesélte telefonon a 67 éves Gabriella, aki Varga Judit parlamenti bizottsági meghallgatásán a volt igazságügyi miniszter mögött ült, és pofavágásaival, élénk gesztusaival szinte ellopta a show-t. Reakciói azóta önálló életre keltek az interneten: mémek és virális videók egész sora született belőlük, az online népművészet pedig egyetlen nap alatt országosan ismert szereplőt csinált belőle. Egyesek a „lélekállatuknak” vagy lelki társuknak nevezték, mások pedig megköszönték neki, hogy az arckifejezéseivel közvetítette mindannyiuk gondolatait. A filmszínház pénteken folytatódik: a bizottság Trócsányi László mellett Navracsics Tibort és Tuzson Bencét is meghallgatná. Gabriella azt ígéri, ezúttal is ott lesz.

A budapesti nyugdíjast a Mi Hazánk politikusa, Fiszter Zsuzsanna segítségével sikerült megtalálnunk. Gabriella ugyanis már 2022-ben feltűnt a párt egyik videójában, amikor egy kilakoltatás előtt álló barátnőjének próbált segíteni.

A 444-nek azt mondta, hogy szórakoztatják a róla készült mémek, és azóta olyanok is felhívták, akikkel évek óta nem beszélt. A parlamenti meghallgatás azonban korántsem volt ilyen mulatságos élmény. Mint mondta, „brutális” volt élőben végighallgatni az ott elhangzottakat. Telefonbeszélgetésünk alatt többször is elsírta magát, amikor a saját sorsáról és a hozzá hasonlóan kilakoltatottak történeteiről mesélt.

„Hazajöttem és sírtam, és mondtam, hogy most tényleg azért élek én így, mert az egyiknek Ferrari kellett, a másiknak meg Rolls-Royce? Hát tényleg, öt autóban ül egyszerre, vagy mit csinál?”

– fakadt ki Gabriella, akinek devizahitelesként 2018-ban mindkét ingatlanát elárverezték.

Ha a Kontroll közvetítéséből nem lett volna egyértelmű, Varga Juditról nincs túl jó véleménnyel: elmondása szerint a meghallgatás alatt többször is legszívesebben fejbe rúgta volna. Szerinte a volt igazságügyi miniszter nem mondott igazat, amikor arról beszélt, hogy nem lehet kiszállni a „maffiaállamból”, és a jogszerűtlennek tartott kilakoltatások ellen sem tett eleget. De az ülést vezető Toroczkai Lászlót is félbeszakította volna: úgy véli, az egésznek akkor lenne igazán értelme, ha a politikusok végre leülnének beszélgetni „valódi, igazi emberekkel, a néppel”, vagyis azokkal, akik a saját bőrükön tapasztalták meg a kiszolgáltatottságot. Azt mondja, a parlamentben sem csak magát, hanem valamennyi hasonló helyzetbe került embert képviselte.

A háttérben meghúzódó Gabriella. Fotó: 444

Gabriella története 2008-ban, a nyomdai vállalkozása elvesztésével kezdődött, ami után hitelből próbált talpra állni. Állítása szerint akkoriban hiába keresett forintalapú kölcsönt, a bankok csak devizahitelt kínáltak. „Szó nem volt svájci frankról, mert én nem láttam svájci frankot. Viszont svájci frankban számoltak mindent” – idézte fel. A döntést azóta is bánja. A tartozás a családját is súlyosan érintette: a hitelért a nevelt fia vállalt kezességet, akinek Gabriella szerint több mint tizenöt éve vonnak le pénzt a fizetéséből, egészen a mai napig.

A család először a tárnoki házból Budapestre költözött, mert már nem tudták fenntartani az ingatlant. Egy IV. kerületi lakásban próbáltak boldogulni, közben pedig jogi úton keresték a kiutat az adósságcsapdából. Beadványokat írtak, iratokat gyűjtöttek, bírósághoz fordultak, de Gabriella elmondása szerint nem jutottak előrébb. „Mondtam is a fiamnak, a végén már csak a pincében mi leszünk meg a papírjaink.”

2016-ban mindkét ingatlanát felértékelték az árveréshez. Ezeknek az értékét úgy állapították meg, hogy egyikbe sem ment be értékbecslő. Két évvel később, 2018-ban mindkettőt elárverezték, a nő szerint jóval a piaci áruk alatt. A tárnoki házát akkor százmillió forintra becsülte, mégis 23 millióért kelt el, míg az általa 55 millióra taksált káposztásmegyeri lakásáért mindössze 16 millió forintot fizettek. „Erdő mellett, négyemeletes, tehát még csak nem is a tízemeletes” – sorolta a lakás adottságait, máig értetlenül állva az árverési ár előtt.

A kilakoltatáskor jogszabályokra hivatkozva próbált tiltakozni. Azt mondja, hiába kérte számon a végrehajtási eljárás jogalapját, nem tudta megakadályozni, hogy elveszítse az otthonát. Állítása szerint az eljáró végrehajtó, Patona Péter, akinek Gabriella tudomása szerint nem volt jogi végzettsége, a kifogásaira rendre csak annyit válaszolt, hogy „leszarja”. Patona neve korábban a HVG egyik cikkében is felbukkant: a lap arról írt, hogy a végrehajtó korábban Schadl György budaörsi irodájának szomszédságában dolgozott, később pedig Schadltól bérelt irodát Érden. Patona a HVG-nek azt állította, hogy Schadl kétes ügyleteiről nem tudott.

Gabriellának a kilakoltatás után harminc napja maradt arra, hogy elszállítsa az ingóságait. Annyi holmija volt azonban, hogy nem tudta volna mindet elraktározni, így körülbelül 3500 kötetes könyvtárától is meg kellett válnia.

A kilakoltatás után egy barátnőjénél húzta meg magát, két gyereke pedig az apjához költözött. Később Érden bérelt lakást, de arról is kiderült, hogy árverés alatt áll, így ismét költöznie kellett. Visszatért Budapestre, ahol öt évig a XV. kerületben élt, majd onnan is tovább kellett állnia, mert eladták a házat. Jelenleg a IV. kerületben bérel egy kisebb házat, és azt mondja, 150 ezer forintos nyugdíjából alig tudja kigazdálkodni a lakbért.

„Én vagyok most 67, és az én korosztályomból vannak javarészt, akik fölvették ezt a hitelt. Ez az én generációm. És azért borzasztó”

– mondta.

A légifotón a káposztásmegyeri lakópark látképe 2021. július 30-án.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Gabriella azóta más kilakoltatottaknak is próbál segíteni. Fiával egyesületet alapított Igazságos Társadalom néven, emellett ügyvédekkel és devizahiteleseket képviselő szervezetekkel került kapcsolatba, részt vett kilakoltatások elleni tiltakozásokon, és más családokat is igyekezett felkészíteni arra, mi várhat rájuk. Egy barátnője kilakoltatásánál elmondása szerint rendőrök rángatták meg, amikor be akart jutni hozzá a házba. Az eset annyira megviselte, hogy azóta is rossz érzés fogja el, ha rendőröket lát az utcán.

Schadl Györggyel is volt személyes konfliktusa. Elmondása szerint 2021 novemberében, egy érdi kilakoltatásnál szemtől szemben megmondta neki, hogy egyszer börtönbe fog kerülni. „Hiába hiszi azt, hogy maga teljhatalmú, börtönbe fog jutni” – idézte fel akkori szavait.

Az évek során rendszeresen bejárt a parlamentbe. Elsősorban a Jobbik politikusával, Z. Kárpát Dániellel került kapcsolatba. A politikus többször is bevitte őt és a fiát az Országgyűlés épületébe, ahol más károsultakkal együtt próbáltak segítséget kérni. Olyan alkalom is volt, amikor a Jobbik parlamenti irodájában több devizahiteles gyűlt össze, és egy ügyvéd egyenként átnézte az irataikat, hogy kiderüljön, milyen jogi lehetőségeik maradtak. „Próbáltak, de nem sikerült. Valakinek sikerült, valakinek nem” – mondta az évekig tartó próbálkozásokról. Azt viszont máig nagyra értékeli, hogy Z. Kárpáték foglalkoztak velük. Sajnálja, hogy a Jobbik 2026-ban nem jutott be a parlamentbe.