Finnország megtagadja a vízumot az orosz sportolóktól

A finn kormány megtiltja orosz sportolók belépését az országba, mivel fenyegetésnek tekinti őket – jelentette be csütörtökön a finn külügyminiszter.

Vlagyimir Putyin egy 2021-es öregfiúk meccsen Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

„Amíg Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja tart, addig nincs helyük az orosz sportolóknak Finnországban – mondta Elina Valtonen.

A külügyminiszter szerint ugyanis „az orosz játékosok veszélyeztetnék Finnország nemzetközi kapcsolatait azzal, ha beléphetnének az országunkba”.

A finn kormány azok után foglalt állást az oroszokkal szembeni vízumkérdésben, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlására egyre több sportágban engedik vissza a nemzetközi meccsekre a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat, illetve fehéroroszokat – írja az MTI. Legutóbb, két hete a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntött az oroszok javára, amikor azt az ítéletet hozta, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek (IIHF) azonnali hatállyal vissza kell helyeznie mind az öt (férfi és női felnőtt és junior, valamint junior férfi) világbajnoki kategóriába az oroszokat.

Az eset kapcsán a finnek jelezték, hogy hokiválogatottjuk sehol sem hajlandó pályára lépni az oroszok ellen, ezen kívül a 2027. december 26-án rajtoló, tamperei-turkui junior vb-re nem adnak vízumot az oroszoknak, amennyiben tart még az ukrajnai háború. A vízumtilalom miatt Finnország eleshet nemzetközi sportesemények megrendezésétől.

Az IIHF döntése nyomán Adam van Koeverden kanadai sportállamtitkár szerdán közleményt adott ki, amiben bejelentette, hogy Kanada nem engedélyezi az orosz játékosok részvételét a közelgő junior világbajnokságon, még akkor sem, ha már rendelkeznek érvényes vízummal – írja a CBC.ca. A kormány közölte, hogy álláspontja nem változik mindaddig, amíg Oroszország fehérorosz bűnrészességgel folytatja az Ukrajna elleni háborúját. Finnország mellett pedig Svédország, Csehország és Norvégia jégkorongszövetsége is kijelentette, hogy csapataik megtagadják a játékot az orosz játékosok ellen.

A junior világbajnokság december 26-án kezdődik Edmontonban és Red Deerben.