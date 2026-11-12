Medve támadt egy szlovén nyugdíjasra, de a férfi kiszabadult az állat karmai közül, és hazamenekült

Medve támadt egy férfira a Délkelet-Szlovéniában, alig száz méterre az otthonától – írja az MTI. A férfinak sikerült elmenekülnie, és bár súlyos sérülésekkel kórházba szállították, nincs életveszélyben.

A kép illusztráció, ő Taquka, a Nyíregyházi Állatpark hatszáz kilogrammos kodiak-medvéje. Illusztráció: Balázs Attila/MTI/MTVA

A nyugdíjas férfi egy számára jól ismert erdei ösvényen sétált, amikor váratlanul rátámadt a medve. Miután elkapta őt, valahogyan sikerült kiszabadulnia az állat karmai közül, és hazamenekült. A mentők előbb a trebnjei egészségügyi központba, majd a ljubljanai egyetemi klinikára szállították.

A támadás után a szlovén környezetvédelmi minisztérium felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, az erdészeti szolgálattal és a helyi vadásztársasággal. A hatóságok megkezdték a medve felkutatását, a vadászok pedig fokozottan ellenőrzik a környéket. A minisztérium közölte: indokolt esetben a veszélyt jelentő medve azonnali kilövését is engedélyezhetik.

Szlovéniában jelenleg ismét folyik a barnamedve-állomány szabályozása, aminek keretében összesen 206 állat kilövését engedélyezték. Romániában pedig nemrég megduplázták a kilőhető medvék számát.