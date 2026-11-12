Nem csak a NER belső körös figuráinak járt diplomata-útlevél

Nemcsak a Fidesz politikusaihoz és üzleti köreihez köthető személyek, hanem az Orbán-kormányok politikai ellenlábasai vagy annak gondolt közismert szereplők is diplomata-útlevélhez jutottak a NER-korszakban – írja a 24.hu.

A lap szerint egyéni kérelmek alapján kapott diplomata-útlevelet Fodor Gábor, az SZDSZ egykori elnöke, Veres János, az MSZP alapító tagja, országgyűlési képviselő, a Gyurcsány-kormányok pénzügyminisztere, illetve Szilágyi György, a Jobbik volt országgyűlési képviselője.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Korábban országgyűlési képviselőként vagy miniszterként mindhárman jogosultak voltak diplomata-útlevélre, de a NER alatt már egyéni kérelem alapján, külön miniszteri engedéllyel állították ki nekik az okmányokat.

Fodor Gábor és Szilágyi György a nemzetközi kapcsolataira hivatkozott, Veres János pedig azt a történetet mesélte el a 24.hu-nak, hogy ő kvázi testőrként szokta elkísérni feleségét, Dobolyi Alexandrát, korábbi EP-képviselőt a Szocialista Internacionálé tisztviselőjét, aki rengeteget utazik főként nem uniós tagállamokban. Elmondása szerint a felesége kezdeményezte Szijjártó Péter akkori külügyminiszternél, hogy Veres diplomata-útlevelet kapjon. Bár pontosan nem tudta megmondani, de úgy fogalmazott: úgy gondolja, a feleségének is van diplomata-útlevele. Azt még hozzátette, helytelen dolognak tartja, hogy nem vizsgálták meg, hogy egyes útleveleket miért adtak ki.

A Fidesz-kormányok idején kiosztott diplomata-útlevelek felülvizsgálatát hivatalba lépése után hamar elrendelte a Tisza-kormány: Szijjártó Péter külügyminisztériuma százával osztogatta a diplomata-útleveleket, Orbán Anita felülvizsgálta ezeket, és 71 százalékukat visszavonta.

Kapott ilyen útlevelet Dzsudzsák Balázs, Szöllősi György, Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Rákay Philip, Kálomista Gábor, az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós és az MCC-főigazgató Szalai Zoltán is.