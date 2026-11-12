Orbán Áron kétszer is dolgozott a Pécsi Tudományegyetemnek, de nem mondhatni, hogy sokat fizettek volna neki ezért

Miközben Orbán Áront, a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor öccsét szerdán vezetőszáron vitték a bíróságra, ahol elrendelték az előzetes letartóztatását, Facebookon többen is megosztottak egy fotót a régi névjegyéről, ami szerint a Pécsi Tudományegyetem orvosi karának műveleti medicina tanszéke alkalmazta „ügyvivő szakértő” minőségben.

Orbán Áron Fotó: Kaufmann Balázs/444

Az NSZO megkérdezte a Pécsi Tudományegyetemet Orbán Áron alkalmazásának okáról, és arról is, hogy mennyiért dolgozott nekik. A lap szerint a PTE válaszából az Orbán Áron által elvégzett feladat mibenléte nem derült ki, az viszont igen, hogy napi 4 órában foglalkoztatták, és ezért havi 80 500 forintot kapott, illetve a január 1-jétől augusztus végéig tartó munkaviszony a felek közös megegyezésével szűnt meg.

A PTE válasza szerint 2021. november 1. és december 31. között megbízási szerződéssel, külsősként foglalkoztatták Orbán Áront bruttó 100 000 forintos havi illetménnyel. A szerződés szerint Orbán Áron feladatai a következők voltak:

„Az OVHR modell alkalmazhatóság feltételeivel kapcsolatos konzultáció a projekt munkatársaival;

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fenntarthatósági szempontú elemzése.”

Korábbi sajtóinformációk szerint a volt miniszterelnök öccsének cége vietnámi állampolgárokat íratott be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos életmentő tanfolyamára, ami megkönnyíthette számukra a schengeni vízum megszerzését. Orbán Áron a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében egy miniszterelnöki biztosnál is közbenjárt.

Orbán Áront hétfőn hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) abban az eljárásban, amit az NNI és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) indított embercsempészés és befolyással üzérkedés ügyében négy személlyel szemben. Orbán Áront még aznap este a Gyorskocsi utcába szállították, és kezdeményezték letartóztatását. Amit aztán a bíróság el is rendelt.