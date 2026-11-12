Telex: Hazudott Rétvári Bence a sürgősségi fogamzásgátlók vénykötelességéről

Rétvári Bence, a belügy államtitkára még 2024 októberében azt állította: az esemény utáni tabletták vénykötelezettségét nem saját indíttatásból, hanem kifejezetten a szakértők javaslatára tartja fenn az akkori kormány, idézte fel a Telex. A lap azonban mára kiderítette, hogy Rétvári akkor egész egyszerűen hazudott.

A lap több évnyi huzavona után, a kormányváltás után kapott végre választ Egészségügyi Minisztériumtól: szerintük a megkérdezett szakértők nemhogy mást mondanak mostanság, mint Rétvári, de már akkoriban is épp az ellenkezőjét állították szakmai álláspontként, mint amit a politikus közölt. Ezzel az államtitkár is tisztában volt. Rétvári hazudozásáról akkor mi is beszámoltunk.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A lap azt írja: a megmásított szakmai álláspontot annak tudatában hirdethette Rétvári, hogy maguk a szakértők nem mernek kiállni a nyilvánosság elé azzal, hogy az álláspontjukat megmásították, és olyan döntést tulajdonítanak nekik, amelyet nem ők, hanem a politikusok hoztak meg.

A mérvadó nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlása és vonatkozó kutatások eredménye szerint ezek a gyógyszerek eredményes előzik meg a nem kívánt terhességet, használatuk biztonságos. Magyar Péter csütörtökön jelentette be, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása mellett többek között az esemény utáni tabletták vénykötelességét is eltörlik.