Újabb beruházásoktól vonja vissza a kiemelt státuszt a kormány

A kormány 16 beruházástól vonja vissza a kiemelt státuszt, az erről kiadott közlemény szerint a döntés Budapesten és vidéken is több beruházást érint. A hírt Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon jelentette be.

A bejegyzésben Tárkányi felsorolja, hogy a döntés többek között melyik beruházásokat érinti Budapesten:

Gubacsi lakópark

Újbuda Center parkolójába tervezett fejlesztések

Temesvár utcába tervezett fejlesztések

Árasztó-parti projektek

zuglói Egyenes utcai projektek

XIII. kerületi Góliát Szálló

Avico Park

XIII. kerületi Beluga Bay fejlesztése

Sofitel szálloda átépítése

A fővárosi beruházások mellett a Szolnok melletti elektrolitgyár, az alsózsolcai akkumulátor-újrahasznosító, az Érd–Budafok határán tervezett logisztikai fejlesztés és az üllői lövészközpont vesztette el kiemelt státuszát.

Mint a sajtóközlemény írta, a szakértői vizsgálatok „sok esetben ugyanazt a problémát tárták fel: a kivételek megfelelő szakmai megalapozás, a szükséges közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra biztosítása, valamint érdemi önkormányzati egyeztetés nélkül születtek”. A kiemelt státusz megszüntetése nem jelent automatikus építési tilalmat, és a már jogszerűen kiadott építési engedélyeket sem érvényteleníti. Így például a Tiborcz-féle Sofitel is várhatóan még az idén vagy 2027 elején megnyit, mivel a kiemelt státusz elvesztése itt már nem akasztja meg a folyamatokat.

Mint írták, ahol még nincs engedély, ott a további fejlesztéseknek a helyi építési szabályzathoz kell igazodniuk. Ezzel párhuzamosan pedig a kormány 33, korábban az Otthon Start keretében kiemelt lakásberuházást is külön felülvizsgál az önkormányzatokkal és a beruházókkal együtt, figyelembe véve a Wekerle-program céljait.