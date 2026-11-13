A BKV felújításokkal dobja fel az utasok kedvét a novemberi szürkeségben

Több helyszínen is pályakarbantartást végez a BKV novemberben, főként az elhasználódott pályaelemeket fogják cserélni. Novemberben forgalomkorlátozással járó munkákra lehet számítani a Kosztolányi Dezső téren, a Népszínház utcában, a 41-es villamos vonalán és a Szabadság hídon, a hónap végén pedig a fogaskerekű vonalán is folytatódik a pálya javítása, egészen pontosan így:

A Kosztolányi Dezső térnél október 31-től november végéig megújul a villamospályát keresztező közúti átjáró, emellett 36 pályaméteren újul meg a vágány.

A Népszínház utcában november 9. és 29. között, a Nagy Fuvaros utca kereszteződésénél az íves pályaszakaszokat javítják, és 100 pályaméteren építenek vágányt.

A 41-es villamos vonalán november 23. és 27. között összesen 1500 betonalj elhasználódott fabetétjeit cserélik tartósabb műanyag betétekre.

A Szabadság hídon november 28-án és 29-én olyan speciális pályaelemeket, úgynevezett dilatációkat cserélnek, amelyek a híd és a villamossínek hőmérséklet-változásból eredő mozgását vezetik le.

A fogaskerekű Orgonás utca és Esze Tamás utca közötti szakaszán november 30-tól december 18-ig a síneket tartó régi faaljakat vasbetonaljakra cserélik, és megújítják az alattuk lévő ágyazat felső rétegét is.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A felújítások átmeneti forgalmi korlátozásokkal járnak, erről majd a BKV oldalain lehet tájékozódni.

Tematikus zeneajánlóval zárnám ezt a rövid közszolgálati közleményt:



