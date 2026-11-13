Előkerült egy plakát azokból az időkből, amikor Magyar Péter dédnagymamája még a KDNP-re szavazott

Magyar Péter kedvenc parlamenti fordulata – bármiről is legyen szó – az, hogy a KDNP-nek nincs szavazótábora. Csak néhány példa, nem kellett sokat keresgélni.
„Rétvári Bence felszólalásához: önt emlegették a legtöbbet egyébként vidéken. Nem a szavazói, ne ijedjen meg, tehát nem KDNP-szavazók.”
„Ön azt mondta, vagyis itt a nem létező entitás, a KDNP frakcióvezetője mondta azt, hogy nem beszéltem valódi eredményekről.”
„Van szavazóbázisotok? Egyet mutassatok!”
„A KDNP nevű entitásra – nem tudom, hogy kell azt hívni – senki nem szavazott Magyarországon.”
Egyszer még ennél is továbbment, és megvallotta, hogy a dédnagymamája 1990-ben és 1994-ben a „valódi Kereszténydemokrata Néppárt” szavazója volt, „az ilyenféléktől a hideg kirázta – Isten nyugosztalja! – a dédnagymamámat is és a nagymamámat is”.
Nos, akkoriban még valóban lehetett szavazni a KDNP-re, és elő is került egy Semjén Zsoltot támogató 1990-es választási szórólap.
A KDNP mostani elnöke 27 éves volt akkor, és a budapesti I. számú választókerületben indult. Az első fordulóból nem jutott tovább, így nézett ki a sorrend:
A második fordulót végül a színész Bánffy nyerte, Dornbach és Vitányi listáról került a parlamentbe. (Vitányinál nem tudom megállni, hogy ne hozzam föl: öt pártnak volt a tagja, igaz, jórészt névváltoztatások miatt: MKP, MDP, MSZMP, MSZP, DK.)
Semjén listáról sem jutott be, mert csak 17. lett. Az őszi önkormányzati választás már jobban sikerült, II. kerületi képviselő lett. Négy évvel később listáról bekerült a parlamentbe.
Az ezredforduló környéke a belharcokról szólt a KDNP-ben, végül győzedelmeskedett az Orbán Viktor-féle egy a tábor, egy a zászló elve, a KDNP a Fidesz csatolmánya lett, szavazni nem lehetett rá. Azt nem mondom, hogy soha többé, mert önkormányzati választásokon arra is volt példa, hogy a Fidesz ellen induljanak. Sőt, még, arra is, hogy nyerjenek: 2024-ban a KDNP-s Jutasiné Klein Kitti legyőzte a fideszes Varga Károlyt az albertirsai polgármester-választáson.
A döntés nem tűnik logikusnak, tekintve, hogy a kisvárost 1998 óta vezető polgármestert egy erős jelölt akár le is győzhetné. Senki sem tudja, hogy arról, ami itt a jobboldalon folyik, tudnak-e a pártszövetség legfelsőbb szintjén, vagy sem.
A kormányzati ciklusok számát tekintve.