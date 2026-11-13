Előkerült egy plakát azokból az időkből, amikor Magyar Péter dédnagymamája még a KDNP-re szavazott

Magyar Péter kedvenc parlamenti fordulata – bármiről is legyen szó – az, hogy a KDNP-nek nincs szavazótábora. Csak néhány példa, nem kellett sokat keresgélni.

„Rétvári Bence felszólalásához: önt emlegették a legtöbbet egyébként vidéken. Nem a szavazói, ne ijedjen meg, tehát nem KDNP-szavazók.”

„Ön azt mondta, vagyis itt a nem létező entitás, a KDNP frakcióvezetője mondta azt, hogy nem beszéltem valódi eredményekről.”

„Van szavazóbázisotok? Egyet mutassatok!”

„A KDNP nevű entitásra – nem tudom, hogy kell azt hívni – senki nem szavazott Magyarországon.”

Egyszer még ennél is továbbment, és megvallotta, hogy a dédnagymamája 1990-ben és 1994-ben a „valódi Kereszténydemokrata Néppárt” szavazója volt, „az ilyenféléktől a hideg kirázta – Isten nyugosztalja! – a dédnagymamámat is és a nagymamámat is”.

Nos, akkoriban még valóban lehetett szavazni a KDNP-re, és elő is került egy Semjén Zsoltot támogató 1990-es választási szórólap.

A KDNP mostani elnöke 27 éves volt akkor, és a budapesti I. számú választókerületben indult. Az első fordulóból nem jutott tovább, így nézett ki a sorrend:

Dornbach Alajos (SZDSZ) 13 992 szavazat Bánffy György (MDF) 12 953 Vitányi Iván (MSZP) 5 277 Ungár Klára 3 912 Semjén Zsolt 3 152 Udvarhelyi László (MSZMP) 2 262 Haeffler István (FKGP) 1 572 Kiszely István (MNP) 546

A második fordulót végül a színész Bánffy nyerte, Dornbach és Vitányi listáról került a parlamentbe. (Vitányinál nem tudom megállni, hogy ne hozzam föl: öt pártnak volt a tagja, igaz, jórészt névváltoztatások miatt: MKP, MDP, MSZMP, MSZP, DK.)

Semjén listáról sem jutott be, mert csak 17. lett. Az őszi önkormányzati választás már jobban sikerült, II. kerületi képviselő lett. Négy évvel később listáról bekerült a parlamentbe.

Az ezredforduló környéke a belharcokról szólt a KDNP-ben, végül győzedelmeskedett az Orbán Viktor-féle egy a tábor, egy a zászló elve, a KDNP a Fidesz csatolmánya lett, szavazni nem lehetett rá. Azt nem mondom, hogy soha többé, mert önkormányzati választásokon arra is volt példa, hogy a Fidesz ellen induljanak. Sőt, még, arra is, hogy nyerjenek: 2024-ban a KDNP-s Jutasiné Klein Kitti legyőzte a fideszes Varga Károlyt az albertirsai polgármester-választáson.