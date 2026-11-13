Észak-koreai hackerek 400 millió dollárnyi kriptovalutát loptak el kamu videóhívásokkal

Észak-Korea által támogatott hackerek több mint 400 millió dollár értékű kriptovalutát loptak el hamis videóhívásokkal, amelyek során áldozataik személyazonosságát használták fel – közölték az amerikai hatóságok, akik szerint az elmúlt 18 hónapban több mint 900 ember esett áldozatul a FaceStealernek nevezett csalássorozatnak.

A hatóságok szerint a legújabb csalási módszer, a FaceStealer agresszívan célozza a kriptovaluta- és web3-iparágban dolgozókat, különösen azokat, akik nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésével és karbantartásával foglalkoznak. Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint a FaceStealer elkövetői hamis vagy feltört közösségimédia-profilokon keresztül veszik fel a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal, majd videóhívásra invitálják őket. A hívásokat a Zoom, a Microsoft Teams vagy a Google Meet megtévesztésig hasonló, hamis változatain keresztül bonyolítják le.

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A hackerek ezután korábbi áldozataikról készült, előre rögzített videókat játszanak le. Olyan embereket választanak, akiket a kiszemelt áldozat ismer, így a hívás valódi beszélgetésnek tűnik. Egyetlen gyanús körülmény van: a hang látszólag nem működik megfelelően. Ekkor egy üzenet jelenik meg a kiszemelt áldozat képernyőjén, amely arra kéri, hogy egy hivatkozásra kattintva „javítsa meg” a hangot. A javításnak álcázott művelet valójában kártevőt tölt le az eszközére. A rosszindulatú program hozzáférést biztosít a hackereknek az áldozat névjegyzékéhez és alkalmazásaihoz, így újabb potenciális áldozatokat tudnak elérni.

Az eset nem sokkal azután került nyilvánosságra, hogy a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéje, a Binance bejelentette: hackerek hamis állásinterjúkkal rekordnak számító, 6,3 milliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el a vállalattól.(BBC)