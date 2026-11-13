Garázdaság gyanújával nyomoz a rendőrség, miután a Bűnvadászok gyömrői tagja gázspray-vel fújt le egy 15 éves fiatalt

Garázdaság vádjával nyomoz a rendőrség egy gyanúsítottal szemben az augusztus 27-i esettel kapcsolatban, amikor Tóth Norbert, a Mi Hazánkhoz köthető Bűnvadászok tagja lefújt gázspray-vel egy 15 éves roma fiatalt Gyömrőn. Az esetről először a fiú édesanyja számolt be a Facebookon, aki azt írta: aznap este a fia barátaival lógott az utcán, „nem bántottak senkit, nem randalíroztak, nem követtek el semmilyen törvénysértést. Kamaszokként egymással beszélgettek, hülyültek, esetleg a kelleténél hangosabban – de semmi olyat nem tettek, ami bárkit feljogosítana arra, hogy fizikailag bántalmazza őket.”

Ekkor a helyszínen „megjelent egy körülbelül 40 év körüli férfi, Tóth Norbert, aki a Bűnvadászokhoz kötődik. Biciklivel eléjük hajtott, majd elesett. Az ezt követő események azonban már egészen másról szóltak.” Azt írta: miután felállt, a férfi

„a 15 éves fiamat gázspray-vel lefújta, majd arcon ütötte olyan erővel, hogy a szemüvege lerepült róla, a szája pedig felszakadt. A gyerekeket ezt követően azzal fenyegette meg, hogy legközelebb gumilövedékkel fogja őket szétlőni, illetve azt mondta, hogy az általa elszenvedett sérüléseket majd a gyerekekre fogja. És ami számunkra különösen megdöbbentő: mindezek után elkezdett velük beszélgetni!”

Hamarosan Tóth Norbert is beszámolt az esetről a közösségi médiában: elismerte, hogy lefújta gázspray-vel a fiút, ám azt állította, hogy előtte megfenyegették őt. Visszaemlékezése szerint korábban többször is „beordítottak neki” helyi fiatalok különböző obszcenitásokat, ez történt a kérdéses estén is. „Ha jól számoltam heten voltak, öt rollerrel, a csapat öt tagja csuklyával-maszkkal takarta az arcát” – írta.

Fotó: Tóth Norbert/Facebook

Ekkor biciklire pattant, és utánuk eredt, de nem találta őket. Majd hazaúton mégis beléjük akadt: konkrétan a biciklije kormánya akadt össze az egyik rollerrel, amiből esés is lett. Azt írta: amikor a földön feküdt, „azt kiabálta valamelyik csuklyás, hogy késeld meg!” Az ezután történtekre így emlékezett vissza:

„Ennek hallatán kaptam elő a gázsprayt, és fújtam közéjük miközben álltam fel. A csuklyások elmenekültek. Két srác maradt a helyszínen, mert visszatartottam őket. Az egyikük kapott a gázsprayfelhőből. Neki tanácsoltam, hogy hideg vízzel mossa ki, ne meleggel… És közben meg akartam tudni miért csinálták ezt. De választ nem tudtak adni. Csak annyit, hogy akik elmentek csuklyások, ők voltak az ötletgazdák, ők csak sodródtak az árral… Láttam, hogy nem rossz srácok, tanácsoltam nekik hogy ne haverkodjanak ilyen zűrös arcokkal. És mindenki ment a dolgára.”

Későbbi posztjában a sértett édesanyja tagadta, hogy gyermekénél „kés, csuklya, semmilyen szúró-vágó eszköz” lett volna. Hozzátette: „Bárhogyan is próbálják magyarázni, egy felnőtt ember megütött és gázspray-vel lefújt egy 15 éves gyereket, olyanért, amiben nem vett részt, sem ő, sem a társa! Ezt ő maga is leírta a saját posztjába! Csak az ütés után kérdezett!! Az eset óta a gyermekem nem alszik, nem eszik, lelkileg nagyon megviselte a történtek. Nem bosszút akarunk, hanem igazságot! Az ügyet nem hagyom annyiban, és minden törvényes utat végig fogunk járni.”

Az esetről többször is kértünk tájékoztatást a rendőrségtől, akik az azutáni hetekben a folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem adtak ki információkat. Most azonban válaszoltak, és azt írták: „az ügyben a rendőrkapitányság garázdaság bűncselekmény gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Az eljárás során jelenleg egy főt hallgattak ki gyanúsítottként. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az eset során fiatalkorú személy nem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló sérülést. Az esemény pontos körülményeinek tisztázása érdekében a nyomozás jelenleg is folyamatban van, ezért annak részleteiről, valamint az eddig beszerzett bizonyítékokról további tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

Kisberk Szabolcs polgármester és Tóth Norbert bűnvadász októberben Fotó: Tóth Norbert/Facebook

Százával jöttek a betyárok

Miután az ügy visszhangot vert a közösségi médiában, a Betyársereg nagyjából száz fővel vonult ki Tóth házához szeptember 11-én. A szervezet ezetője, Tyirityán Zsolt a szintén a Mi Hazánk holdudvarához tartozó Magyar Jelennek azt mondta: Tóthot „az elmúlt hetekben nagyon durva provokációk érték bűnözői elemek részéről és mindenképp szeretnénk a külvilág számára megmutatni azt, hogy Norbi nincs egyedül a bajban.”

Gyömrő polgármestere jelenleg a Mi Hazánk politikusa, Kisberk Szabolcs. A várost 2002-től 2024-ig Gyenes Levente vezette, akit eközben adócsalásért is elítéltek. 2024-ben Tóth Jánost, a Jó Itt Élni tagját választották polgármesterré, de ő egy év után lemondott. A Betyársereg nem először járt most Gyömrőn: korábban maga Kisberk hívta meg őket, aki még idén októberben is pózolt közösen Tóthtal. Tyirityán a szeptemberi felvonuláson még azt is elmondta: ők „utánanyomoztak” az ügynek, ami „pontosan alátámaszt egy olyan gyűlöletkampányt, amit most ugye a Tisza párt részéről próbálnak agyonérzékenyített, nyomorult gazemberek megindítani”.

Az augusztusi ügy sértettjének édesanyja az erődemonstrációra külön posztban reagált. Azt írta: „megkérnék minden érintettet arra, hogy ne csináljanak az ügyből se médiaszenzációt, sem pedig politikai propagandát! Mi a magunk részéről szeretnénk ha az eljáró hatóságok nyomoznának az ügyben, és nem social media platformokon kiposztolt videókból próbálnák az emberek kitalálni, hogy mi történt valójában.” Tóthnak pedig azt üzente: „ne gondold, hogy bárkit megfélemlítesz azzal, hogy Betyársereget hozol Gyömrőre. Mi nem akarunk balhét! Mi az ügyet a rendőrségre bíztuk, minden rendelkezésünkre álló bizonyítékkal együtt.”