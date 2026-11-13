Költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV a cégek után, amelyek a magyar űrmisszió kiállítását csinálták a Millenárison

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„Az említett gazdasági társaságok kapcsán nyomozás van folyamatban költségvetési csalás bűntettének és pénzmosás bűntettének gyanúja miatt. Az eljárás érdekeire figyelemmel további információ az ügyről jelenleg nem adható”,

válaszolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megkeresésemre, amiben arról érdeklődtem, hogy indítottak-e nyomozati cselekményt abban, az AAA Events Kft.-t és Offline Group Kft.-t érintő bejelentés kapcsán, amely felveti a korrupció gyanúját.

Mindkét társaság részben ugyanahhoz a tulajdonoshoz kapcsolható. Az AAA Eventsről később még lesz szó, az Offline Group azért is érdekesebb, mert ez volt az a cég, amely a Millenárison felépítette és üzemelteti a Huniverzum - Magyarok a világűrben néven futó kiállítást és látogatóközpontot.

Ideiglenes kiállítás milliárdokért

Magyarország űrkutatási ambíciói 2021 nyarán kerültek újra a kormányzati kommunikáció középpontjába, amikor Szijjártó Péter bejelentette, hogy legkésőbb 2025-ben újra magyar űrhajós juthat el a Nemzetközi Űrállomásra. A bejelentést nem sokkal később konkrét számok is követték. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint 2021 és 2024 között összesen 99 millió dollárt, akkori árfolyamon közel 30 milliárd forintot szántak a kutatóűrhajós-misszió előkészítésére és a hozzá kapcsolódó iparfejlesztési intézkedésekre.

Ehhez kapcsolódott később a Huniverzum, a Millenárison létrehozott, a magyar űrkutatást és a világűr meghódításában játszott hazai szerepet bemutató látogatóközpont. „Alapvető célkitűzése volt, hogy a látogatók számára részletes és befogadható információkat nyújtson a HUNOR Program keretében 2025-ben űrutazásra induló magyar kutatóűrhajós küldetéséről a kiválasztástól a hazaérkezésig, bepillantást engedve az űrutazás, űrkutatás lenyűgöző és különleges világába”, áll a közérdekű adatigénylés révén megkapott szerződésben.

A látogatók interaktív installációkon és szimulátorokon keresztül ismerkedhettek meg az űrutazással, illetve Kapu Tibor küldetésével.

A kiállítás azonban nemcsak azért érdekes, mert egy olyan területet ölelt fel, ahol Magyarország évtizedeken keresztül nem játszott semmilyen szerepet, hanem azért is, mert rengeteg közpénzt emésztett fel annak létrehozása és fenntartása.