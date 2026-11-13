Már Európában is akadoznak a Microsoft szolgáltatásai

TECH

A Microsoftnak továbbra sem sikerült teljesen helyreállítania a szolgáltatásait.

A csütörtökön, a magyar szerint este hét óra körül kezdődött leállás a Microsoft több fontos szolgáltatását is érintette, köztük az Outlookot, a Teamst és a Copilotot. A probléma kezdetben főként az Egyesült Államokban jelentkezett, később azonban az ázsiai és csendes-óceáni térségben is fennakadásokat okozott, majd Európára is átterjedt.

A leállás több országban kormányzati szerveket is érintett, köztük Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Államokban. A kiesés két jelentős mesterségesintelligencia-vállalatot, az OpenAI-t és az Anthropicot is érintette. Japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztere szerint a fennakadás „jelentős hatással” volt a világ negyedik legnagyobb gazdaságára. Ausztráliában a hírszerzés és a szövetségi rendőrség is azok között a szervezetek között volt, amelyek szolgáltatási problémákról számoltak be. Az előrejelzések szerint a kiesés okozta gazdasági kár több milliárd dollárra is rúghat.

A Microsoft leállása Nagy-Britanniában a törvényhozás mellett a rendőrséget és az állami egészségügyi szolgálatot, az NHS-t is érinti, utóbbi miatt a gyógyszertárak nehezebben tudnak kapcsolatot tartani a háziorvosi rendelőkkel és egyes betegekkel, de komoly fennakadásokat okoz a mentőszolgálatoknál és az NHS intézményeiben is.

A Microsoft szerint a leállást valószínűleg a Microsoft 365 működését biztosító szerverek beállításaival kapcsolatos problémák okozhatták, a kibertámadást a szakemberek nem tartják valószínűnek. A szolgáltatáskiesést az informatikai infrastruktúráját érő, szokatlanul nagy terheléssel magyarázzák. A Microsoft közlése szerint váratlanul nagyszámú szerver vált elérhetetlenné, emiatt a forgalom a megmaradt szerverekre terelődött át, amelyek így túlterhelődtek.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A Microsoft elismerte: a helyreállítást célzó intézkedések „nem a várakozásoknak megfelelően működnek”, de a legfrissebb tájékoztatások szerint egy szoftverfrissítés telepítése után már „kedvező jeleket” tapasztalnak a szerverek stabilitásában. Ennek ellenére a Microsoft 365 üzleti és vállalati szolgáltatásainál, valamint a lakossági termékeknél továbbra is fennakadások vannak.

Nem tudni, pontosan hány felhasználó érintett. Ahogy reggeli cikkünkben is írtuk, a leállásokat nyomon követő Downdetector adatai szerint az Egyesült Államokban a csúcsidőszakban egyszerre 130 ezren jelezték, hogy nem működnek a rendszerek, Európában reggel 8 körül 43 ezren jeleztek problémát a Microsoft Outlookkal kapcsolatban, de ez a szám jellemzően alábecsüli a ténylegesen érintettek számát.

Egyrészt azért, mert az adatok csak azokban az országokban mutatják a problémákat, ahol éppen ébren vannak az emberek, másrészt pedig a Downdetector adatai csak azt mutatják meg, hányan használják az oldalt a hibák bejelentésére, legtöbben valószínűleg nem jelentették ezt be ezen az oldalon. A Microsoft adatai szerint egyébként 430 millió ember használja az Office 365 szolgáltatásait.

TECH anthropic microsoft Egyesült Államok ausztrália Microsoft 365 nhs teams Outlook Japán openai copilot
Kapcsolódó cikkek

Órák óta állnak a Microsoft szolgáltatásai, világszerte már 74 országban akadozik az Outlook és a Teams

Vállalatok és kormányzati szervek egyaránt érintettek.

Takács Lili
külföld