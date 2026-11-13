Már Európában is akadoznak a Microsoft szolgáltatásai

A Microsoftnak továbbra sem sikerült teljesen helyreállítania a szolgáltatásait.

A csütörtökön, a magyar szerint este hét óra körül kezdődött leállás a Microsoft több fontos szolgáltatását is érintette, köztük az Outlookot, a Teamst és a Copilotot. A probléma kezdetben főként az Egyesült Államokban jelentkezett, később azonban az ázsiai és csendes-óceáni térségben is fennakadásokat okozott, majd Európára is átterjedt.

A leállás több országban kormányzati szerveket is érintett, köztük Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Államokban. A kiesés két jelentős mesterségesintelligencia-vállalatot, az OpenAI-t és az Anthropicot is érintette. Japán gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztere szerint a fennakadás „jelentős hatással” volt a világ negyedik legnagyobb gazdaságára. Ausztráliában a hírszerzés és a szövetségi rendőrség is azok között a szervezetek között volt, amelyek szolgáltatási problémákról számoltak be. Az előrejelzések szerint a kiesés okozta gazdasági kár több milliárd dollárra is rúghat.

A Microsoft leállása Nagy-Britanniában a törvényhozás mellett a rendőrséget és az állami egészségügyi szolgálatot, az NHS-t is érinti, utóbbi miatt a gyógyszertárak nehezebben tudnak kapcsolatot tartani a háziorvosi rendelőkkel és egyes betegekkel, de komoly fennakadásokat okoz a mentőszolgálatoknál és az NHS intézményeiben is.

A Microsoft szerint a leállást valószínűleg a Microsoft 365 működését biztosító szerverek beállításaival kapcsolatos problémák okozhatták, a kibertámadást a szakemberek nem tartják valószínűnek. A szolgáltatáskiesést az informatikai infrastruktúráját érő, szokatlanul nagy terheléssel magyarázzák. A Microsoft közlése szerint váratlanul nagyszámú szerver vált elérhetetlenné, emiatt a forgalom a megmaradt szerverekre terelődött át, amelyek így túlterhelődtek.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A Microsoft elismerte: a helyreállítást célzó intézkedések „nem a várakozásoknak megfelelően működnek”, de a legfrissebb tájékoztatások szerint egy szoftverfrissítés telepítése után már „kedvező jeleket” tapasztalnak a szerverek stabilitásában. Ennek ellenére a Microsoft 365 üzleti és vállalati szolgáltatásainál, valamint a lakossági termékeknél továbbra is fennakadások vannak.

Nem tudni, pontosan hány felhasználó érintett. Ahogy reggeli cikkünkben is írtuk, a leállásokat nyomon követő Downdetector adatai szerint az Egyesült Államokban a csúcsidőszakban egyszerre 130 ezren jelezték, hogy nem működnek a rendszerek, Európában reggel 8 körül 43 ezren jeleztek problémát a Microsoft Outlookkal kapcsolatban, de ez a szám jellemzően alábecsüli a ténylegesen érintettek számát.

Egyrészt azért, mert az adatok csak azokban az országokban mutatják a problémákat, ahol éppen ébren vannak az emberek, másrészt pedig a Downdetector adatai csak azt mutatják meg, hányan használják az oldalt a hibák bejelentésére, legtöbben valószínűleg nem jelentették ezt be ezen az oldalon. A Microsoft adatai szerint egyébként 430 millió ember használja az Office 365 szolgáltatásait.