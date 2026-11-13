Matolcsy György munkaköri feladatokra hivatkozva kért diplomata-útlevelet Matolcsy Ádámnak

Matolcsy Ádám az elfogatóparancs október 21-i kiadása óta gyakorlatilag szökésben van, a hatóságok gyanúja alapján külföldön, akár Európán kívül is tartózkodhat, ezért nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. Pedig nem is annyira régen még diplomata-útlevele is volt, amit az édesapja, Matolcsy György, az akkor regnáló jegybankelnök kért neki Szijjártó Péteréktől.
Közérdekű adatigényléssel kértem ki az összes, Matolcsy György és fia, Ádám diplomata-útleveleivel kapcsolatot iratot a Külügyminisztériumtól. Noha pár hónappal ezelőtt megjelent a sajtóban, hogy leadták a szóban forgó dokumentumokat, a külügytől kapott információk még így is számos érdekességet rejtegetnek.
A volt jegybankelnök ma már szökésben lévő fia kétszer is rendelkezett diplomata-útlevéllel, aminek köszönhetően közel hat éven keresztül utazgathatott az átlagosnál könnyebben a világban.
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A volt jegybankelnök fiát a rendőrség gazdasági csalás miatt körözi, ahogy Stofa Györgyöt is.
A nyomozás során szükségessé vált a meghallgatásuk. A bíróság nem találta aránytalannak az elfogatóparancs kiadását.