Orbán Áron „Vezérigazgató” a Szijjártó-féle külüggyel is aktívan kereste az együttműködést

„Mostanában sok szó esik a bukott miniszterelnök letartóztatott öccséről, ezért kollégáimmal úgy gondoltuk, ránézünk, találunk-e róla bármit a külügyminisztériumi iratok között”

– írja Facebook-posztjában Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Velkey arról ír, hogy 2023 őszén Orbán Áron közvetlen baráti levelet írt az akkori külügyminiszternek, együttműködést ajánlva. Arra kérte Szijjártó Pétert, hogy az újonnan szerzett főtanácsadója iránt legyen bizalommal, forduljon hozzá bármilyen, kérdésben, és persze döntéselőkészítésekben is szívesen segít. Az aláírás az volt: „Orbán Áron Vezérigazgató”.

Orbán Áron nem a külügyben, hanem a börtön előtt Fotó: Kaufmann Balázs/444

A poszt szerint Szijjártó szó nélkül továbbította a Vezérigazgató levelét a legközelebbi kollégáinak, hasonlóan Dzsudzsák Balázs Tesóka diplomataútlevél iránti kérelméhez. De nem ez volt az első alkalom, hogy Orbán Viktor öccse és főtanácsadója Szijjártóéknak ajánlgatta magát. Nem sokkal korábban egy oktatás, informatika, biztonságtechnikai szolgáltatásokról szóló stratégiai együttműködés miatt kértek személyes találkozót a külügyminisztérium akkori közigazgatási államtitkárától, Orbán Áron személyes részvételével.

„Ez annak fényében persze nem meglepő, hogy maga Szijjártó már 2016 májusában valamiért személyesen fogadta a miniszteri irodájában a bukott miniszterelnök öccsét. És a többi, ennél sajnos jóval komolyabb és súlyosabb Orbán Áronhoz köthető külügyi dokumentumokról még nem is beszéltünk…”

– fejezte be a posztot Velkey, aki folytatást is ígért az ügyben.