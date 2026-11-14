Feloldották az órákig tartó országos felszállási tiltalmat az Egyesült Államokban

Feloldotta az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) helyi idő szerint pénteken a néhány órával korábban elrendelt országos felszállási tiltalmat, aminek nyomán gyakorlatilag az összes járatot a földre parancsolták országszerte – írja az MTI. Sean Duffy közlekedési miniszter elmondta, hogy az induló járatokat szakaszosan engedik felszállni, így további késésekre lehet számítani. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta ez volt a leghosszabb, országos érvényű repülési tilalom amit elrendeltek az Egyesült Államokban – írja a BBC.

Repülők a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren 2026. július 9-én. Fotó: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Pénteken több tízezer utas rekedt az Egyesült Államok repülőterein, az ügyben Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett a Fehér Házban. Az FAA első, keleti parti idő szerint 15:54-kor (itthoni idő szerint 20:54-kor) kiadott közleményében azt írták, hogy az Egyesült Államokon belül induló összes járatot, további értesítésig, a földön kell tartani. Ekkor több mint 3500 repülőgép volt a levegőben. Néhányat más repülőterekre irányítottak át, míg mások folytatták útjukat eredeti célállomásuk felé. Végül a mintegy négy órán át tartó tilalom át tartó repülési tilalmat, keleti parti idő szerint 20:15-kor oldották fel.

A tilalom miatt több mint 6600 járatot töröltek, 8600 esetében pedig késésekre lehet számítani. Légiközlekedési elemzők szerint a történtek még napokig érezteti fogják a hatásukat a légi közlekedésben. A rekord hosszúságú leállást a CBS így rekonstruálta:

This map shows airline traffic during the FAA's nationwide ground stop on Nov. 13, 2026, only including aircraft types that were built for passenger service. The stop began around 3:54 p.m. ET and ended at around 8:15 p.m. ET. https://t.co/kSfmeM4NgP https://t.co/e5QvxvqQ70 — CBS News (@CBSNews) November 14, 2026

Az FAA szerint a pénteki, több mint négy órán át tartó leállást „rendkívüli körülmények” okozták, aminek része volt egy olyan kommunikációs hiba, ami az összes légiforgalmi irányítóközpontot érintette. A közlekedési miniszter figyelmeztetett arra is, hogy bár a közvetlen problémát sikerült elhárítani, az elöregedő légiforgalmi irányítási rendszer átfogó felújítására van szükség.

🚨 BREAKING: Transportation Secretary Sean Duffy just laid out EXACTLY what happened in the nationwide ground stop. At 3:36 PM, radar and communications at air traffic centers across the country BECAME UNSTABLE. Systems weren't fully down, but the data stopped being reliable, so the FAA grounded flights. MORE THAN 3,500 PLANES WERE IN THE AIR. Duffy says fewer than 400 are left now, and they're all coming in to land safely. Medevac flights, lifesaving cargo and law enforcement kept flying the whole time. His bottom line is that America is running "AN INCREDIBLY OLD AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM." Trump and Duffy have been warning about this for two years. Washington needs to quit stalling and fund the fix. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 14, 2026

A mostani volt az első alkalom 2023 januárja óta, amikor valamennyi repülőgép a földön rekedt. Akkor az FAA számítógépes rendszere hibásodott meg. Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hoztak ilyen intézkedést.