Feloldották az órákig tartó országos felszállási tiltalmat az Egyesült Államokban

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Feloldotta az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) helyi idő szerint pénteken a néhány órával korábban elrendelt országos felszállási tiltalmat, aminek nyomán gyakorlatilag az összes járatot a földre parancsolták országszerte – írja az MTI. Sean Duffy közlekedési miniszter elmondta, hogy az induló járatokat szakaszosan engedik felszállni, így további késésekre lehet számítani. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta ez volt a leghosszabb, országos érvényű repülési tilalom amit elrendeltek az Egyesült Államokban – írja a BBC.

Repülők a Donald Trump Nemzetközi Repülőtéren 2026. július 9-én.
Fotó: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Pénteken több tízezer utas rekedt az Egyesült Államok repülőterein, az ügyben Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetett a Fehér Házban. Az FAA első, keleti parti idő szerint 15:54-kor (itthoni idő szerint 20:54-kor) kiadott közleményében azt írták, hogy az Egyesült Államokon belül induló összes járatot, további értesítésig, a földön kell tartani. Ekkor több mint 3500 repülőgép volt a levegőben. Néhányat más repülőterekre irányítottak át, míg mások folytatták útjukat eredeti célállomásuk felé. Végül a mintegy négy órán át tartó tilalom át tartó repülési tilalmat, keleti parti idő szerint 20:15-kor oldották fel.

A tilalom miatt több mint 6600 járatot töröltek, 8600 esetében pedig késésekre lehet számítani. Légiközlekedési elemzők szerint a történtek még napokig érezteti fogják a hatásukat a légi közlekedésben. A rekord hosszúságú leállást a CBS így rekonstruálta:

Az FAA szerint a pénteki, több mint négy órán át tartó leállást „rendkívüli körülmények” okozták, aminek része volt egy olyan kommunikációs hiba, ami az összes légiforgalmi irányítóközpontot érintette. A közlekedési miniszter figyelmeztetett arra is, hogy bár a közvetlen problémát sikerült elhárítani, az elöregedő légiforgalmi irányítási rendszer átfogó felújítására van szükség.

A mostani volt az első alkalom 2023 januárja óta, amikor valamennyi repülőgép a földön rekedt. Akkor az FAA számítógépes rendszere hibásodott meg. Korábban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hoztak ilyen intézkedést.

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