Magyarország nagy hajrával tarolta le a grúzokat

Kiegyenlített, találat nélküli első félidő (és egy les miatt érvénytelenített grúz gól) után felpörgött a magyar válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában.

A 73. percig kellett várni az első gólra, Szoboszlai szögletéből Sallai fejére, onnan Dvali vállára, végül a kapuba érkezett a labda. A grúzok cserékkel próbálták felrázni magukat, kevés sikerrel. A 85. percben már újra mi örülhettünk, ugyanis Szoboszlai passzából Varga Barnabás lőtt gyönyörű gólt.

Varga Barnabás itt épp földre került. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az ezzel a győzelemmel első helyre ugró magyar válogatott története során először győzött Grúziában. A grúzok viszont továbbra is nyeretlenek a B divízióban, sőt, még gólt sem szereztek.

Az utolsó fordulóra november 17-én, kedden kerül sor, Magyarország Észak-Írországot fogadja. Rossz hír: Willi Orbán nem játszhat majd, mert kisárgázta magát.

Az eddigi meccseink mérlege:

szeptember 25., péntek: Magyarország–Ukrajna 0–1

szeptember 28., hétfő: Észak-Írország–Magyarország 0–0

október 2., péntek: Magyarország–Grúzia 1–0

október 5., hétfő: Ukrajna–Magyarország 1–2

november 14., szombat: Grúzia–Magyarország 0–2

A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót. Az első kettő közé kerülés azért is fontos, mert azzal a válogatott bebiztosítaná, hogy a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők decemberi sorsolásán a második kalapban legyen.