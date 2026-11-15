Villanyvezeték, Michael Douglas, kempingfőző: Gyurcsány Ferencet annyira megihlette a Seszták-ügy, hogy leírta az összes szót, amit ismer

Nagy nap ez nekünk, a gyurcsányi delíriumposzting elkötelezett rajongóinak: mindannyiunk egyetlen és megismételhetetlen Ferije ugyanis ismét a szabadversben történő kommunikációt választotta, amikor vasárnap reggel billentyűt ragadt, és különösebb szelektálás nélkül osztotta meg a fejében kavargó gondolatokat, amelyek apropója (szemlátomást) a Seszták Miklós ügyében kiásott 6,5 milliárd forint volt.

De tényleg, régen fogott el ennyire a kísértés, hogy valaminek a teljes szövegét becsűrjem a ChatGPT-be, és megkérjem az AI-t, hogy röviden, sallangmentesen foglalja össze, hogy akkor mi a bánatról is van szó. A volt miniszterelnök a posztjában ugyanis arról ír sorban, hogy:

A vihar kidöntött egy fát a kertben, rádőlt a villanyoszlopra. Nincs áram, szerelik.

Éppen ezért ma kotyogósban főzi a kávét.

Amúgy tudtuk, hogy Az isteni ember című könyvében megemlíti az Összeomlás című Michael Douglas-filmet is? Tök jó.

című könyvében megemlíti az című Michael Douglas-filmet is? Tök jó. A politikai összeomlás nemcsak vereség, mert alapjai erkölcsiek.

Mint például az Olasz Szocialista Párt 1992-es szétesése.

A becstelenség súlyosabb annál, mint amikor valaki hibázik.

A bizalom lassan épül, ezzel szemben gyorsan omlik.

VISZONT! Azért az sem egy pillanat műve.

Innen nem lehet bocsánatkéréssel visszajönni, a pártvezetés teljes cseréjére lenne szükséges (ha jól értem, ez már az előző kormány pártjaira vonatkozik, holott se a pártot, se Sesztákot nem nevezi meg Gyurcsány).

„Az elvesztett becsületre nincs kempingfőző, és nincs szerelőbrigád sem.” Remélem, ezt nem fogja pólóra nyomni.

Csütörtökön könyvbemutatója lesz Székesfehérváron.

Köszönjük, hogy Gyurcsány Ferenccel kezdte a napot! Ha mindezek után még Navracsics Tibor gondolatmenete is érdekli, kattintson ide!