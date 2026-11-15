Villanyvezeték, Michael Douglas, kempingfőző: Gyurcsány Ferencet annyira megihlette a Seszták-ügy, hogy leírta az összes szót, amit ismer

Nagy nap ez nekünk, a gyurcsányi delíriumposzting elkötelezett rajongóinak: mindannyiunk egyetlen és megismételhetetlen Ferije ugyanis ismét a szabadversben történő kommunikációt választotta, amikor vasárnap reggel billentyűt ragadt, és különösebb szelektálás nélkül osztotta meg a fejében kavargó gondolatokat, amelyek apropója (szemlátomást) a Seszták Miklós ügyében kiásott 6,5 milliárd forint volt.
De tényleg, régen fogott el ennyire a kísértés, hogy valaminek a teljes szövegét becsűrjem a ChatGPT-be, és megkérjem az AI-t, hogy röviden, sallangmentesen foglalja össze, hogy akkor mi a bánatról is van szó. A volt miniszterelnök a posztjában ugyanis arról ír sorban, hogy:
Köszönjük, hogy Gyurcsány Ferenccel kezdte a napot! Ha mindezek után még Navracsics Tibor gondolatmenete is érdekli, kattintson ide!
Bármelyik true crime dokumentumfilm megirigyelhetné ezeket a képsorokat.
Navracsics Tibor tegnapi posztjában még Magyar Péter lemondatását is kilátásba helyezte. Navracsics Tibor mai posztjában már nem helyezte kilátásba Magyar Péter lemondatását.