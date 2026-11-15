Navracsics 24 órája még nem volt meggyőzve arról, hogy Sesztáké a Kisvárdánál kiásott 6,5 milliárd, ma meg már ott tart, hogy nem szép dolog a tagadás

Aludt egy nagyot Navracsics Tibor. Miután kialudta magát, friss fejjel némileg változtatott szombati álláspontján a Kisvárdán lefoglalt 6,5 milliárd forint készpénz ügyében, amit az NVVH szerint Seszták Miklós korábbi miniszter rejtett el. A Fidesz és/vagy a Polgári Demokraták politikusa szombat reggel még azt írta:

„Az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz kötődnek a milliárdok. Ha ezt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, akkor a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell. Ha hitelt érdemlően be tudja bizonyítani, akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni. A kormányzati kommunikáció az elmúlt napokban szappanoperát játszott. Ez viszont most már hazárdjáték a legfelső fokon.”

Míg vasárnap reggel már egy hosszabb, merengősebb, sokkal kevésbé fickós posztban elemezte a helyzetet. Reggel hét tájékán közzétett írását így kezdte: „A Seszták Miklóssal kapcsolatba hozott 6,5 milliárd forintról szóló hírek felkavaró és szégyenteljes helyzetet teremtettek Magyarországon.” Azt is leírta:

„A felelősségvállalás és a megtisztulás helyett a tagadás, illetve a szembenézés elkerülése senkit nem tesz alkalmassá a választói érdemi képviseletére.Minden rossz irányba megtett újabb méter tovább gyengíti a polgári, jobboldali, konzervatív, nemzeti, kereszténydemokrata gondolatot Magyarországon.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

A jó iránytól eltérő elég sok méteres távolságot aztán a következő szavakkal igyekezett áthidalni: „Rengeteg értékes, jószándékú és becsületes ember van a Fidesz és a KDNP politikusai, tagjai, aktivistái, munkatársai és szimpatizánsai között, akikre Magyarországnak szüksége van. Ők is megérdemlik, hogy egy olyan közösség tagjai legyenek, amelynek egyes meghatározó szereplői nem teszik újra és újra próbára lojalitásukat, ahol nem járatják le közös értékeinket. Olyan közösségé, amelyik hiteles és amely képes erőt mutatni, amelyik nem arrogáns és megbecsüli tagjait, meghallgatja őket és nem nyomja el tenni akarásukat és amelyben a munka és a tehetség az előrejutás záloga."

Azért a tisztesség kedvéért hozzátette azt is, hogy „Határozottan elítélünk minden olyan törekvést is, amely ártatlan személyek meghurcolására vagy amely a bűncselekményekben érintettek mentegetésére irányul. Egyiknek sincsen helye egy normális Magyarországon. Az őszinte felelősségvállalás, a valóság megértése és elfogadása nem gyengeség, hanem erkölcsi kötelességünk.” Majd közölte, hogy ők a Polgári Demokratákkal a saját útjukat járják, és „nem kívánunk szekértáborok harcához csatlakozni."

A két poszt publikációja között annyi történt, hogy Bóka János fideszes frakcióvezető a mandátuma visszaadására szólította fel Sesztákot, akinek a KDNP a párttagságát is felfüggesztheti, miután a világsajtót is bejárták a kisvárdai erdőben kiásott milliárdos készpénzhalom képei.