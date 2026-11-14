Seszták Miklós ügyvédje szerint nem a védence pénzét találták meg

A nyomozati iratokból szeretne tájékozódni, de egyelőre semmilyen irat nem áll a rendelkezésükre, minden további részlet pedig ügyvédi titok – reagált a Telex megkeresésére Seszták Miklós védője. Papp Gábor a lapnak azt mondta, hogy az NVVH pénteken kiadott közleményében nem azt írják, hogy ez a védence pénze, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van. A védő kijelentette, hogy ez nem védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva ennél többet nem árult el.
Erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteken. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat. A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint. A hatóság közlése szerint a teljes összeget pénteken befizették a Magyar Államkincstárba, ahol az átvételkor 12 munkatárs 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt - írta közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.
A KDNP-s országgyűlési képviselőt a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.
Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!