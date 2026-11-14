Seszták Miklós ügyvédje szerint nem a védence pénzét találták meg

A nyomozati iratokból szeretne tájékozódni, de egyelőre semmilyen irat nem áll a rendelkezésükre, minden további részlet pedig ügyvédi titok – reagált a Telex megkeresésére Seszták Miklós védője. Papp Gábor a lapnak azt mondta, hogy az NVVH pénteken kiadott közleményében nem azt írják, hogy ez a védence pénze, csak azt, hogy Seszták Miklós büntetőügyében hajtottak végre nyomozati cselekményeket, a büntetőügynek pedig Seszták Miklóson kívül több gyanúsítottja van. A védő kijelentette, hogy ez nem védence pénze, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva ennél többet nem árult el.

Seszták Miklós (a kép jobb szélén) nem pénzt, hanem időkapszulát rejt el a föld alá 2024 tavaszán Berkeszen.

Erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben összesen több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt találtak a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen folyó büntetőeljárásban – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pénteken. A nyomozók november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád megyében tartottak összehangolt kutatásokat. A két nap alatt 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót és 1 257 100 amerikai dollárt találtak, ami átszámítva több mint 6 milliárd forint. A hatóság közlése szerint a teljes összeget pénteken befizették a Magyar Államkincstárba, ahol az átvételkor 12 munkatárs 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt - írta közösségi oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A KDNP-s országgyűlési képviselőt a nyomozóhatóság 12,6 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben. Szeptember 28-án vették őrizetbe, két nappal később elrendelték a letartóztatását. Ügyvédje októberben 300 millió forintos óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezését, illetve ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét, de a bíróság ezt elutasította.